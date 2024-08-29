Политолог: Лукашенко до конца года не будет, он мешает всем 7 29.08.2024, 15:19

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Придется уходить.

В Беларусь прилетал глава Госсовета Китая Ли Цян. В итоговом коммюнике после его визита говорилось, что «обе стороны договорились укреплять сотрудничество по грузовым поездам Китай-Европа… совместно обеспечивать безопасность каналов перевозки грузовых поездов Китай-Европа».

Получилось ли у КНР прогнуть Лукашенко? Ждать ли каких-то важных событий? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Давайте не будем использовать термин «прогнуть», потому что в истории с Лукашенко это приводит к абсолютно противоположному результату. Но, собственно говоря, вы абсолютно правильно выделили самый главный, по сути дела — единственный содержательный пункт в этом коммюнике по итогам визита. Речь шла о безопасности транзита.

Все прекрасно понимают (и Китай в том числе), что единственной угрозой на пути китайского транзита является не совсем адекватный режим Лукашенко. Соответственно, это можно расценивать как такую фиксацию уже на бумаге обязательств режима по изменению своего поведения в отношении того, что составляет угрозу для китайского транзита, для грузоперевозок железнодорожным транспортом через территорию Беларуси. Эти факторы, в общем-то, тоже известны — это нелегальная миграция, а также должна последовать реакция на польские ожидания в отношении нормализации ситуации на границе и с политическими заключенными, в частности — с Анджеем Почобутом.

Китайцы заставили режим Лукашенко подписаться под тем, что нужно деэскалировать ситуацию, нормализовать ее для безопасного и бесперебойного транзита грузов. Я бы рассматривал ситуацию не с точки зрения успеха белорусского режима, а как раз с той точки зрения, что их заставили взять письменные обязательства нормализовать ситуацию.

— Недавно президент Польши Анджей Дуда в интервью заявил, что выпущенные белорусские политзаключенные — фактически результат его поездки в Пекин. Работает ли эта схема, когда Польша через Китай давит на Лукашенко?

— Это более комплексная работа, которая в себе сочетает элементы дипломатии и международного давления. Как показала практика, это эффективно только в том случае, если некоторое давление ощущается с нескольких сторон, в том числе и с той стороны, откуда Беларусь не сильно ждала.

В Беларуси рассчитывали, что подписанный ранее документ о всепогодном и еще каком-то там сотрудничестве с Китаем является гарантией того, что Пекин будет защищать режим Лукашенко в любых его проявлениях. Однако для Китая свои экономические интересы определенно выше каких-то политических реверансов.

Здесь уровень взаимодействия Китая с Польшей и Европейским союзом на несколько порядков выше, чем с Беларусью. Когда речь идет об угрозе интересам Китая, они защищают свои интересы, которые в данном конкретном случае больше совпадают с Европой, чем с режимом Лукашенко.

Так что люди вышли, надеюсь, что этот процесс будет продолжен. У меня здесь нет оснований не соглашаться с оценкой, почему так произошло, с той оценкой, которую высказал президент Польши.

— Не так давно в интервью для «Радыё Рацыя» вы поделились довольно смелым прогнозом, что Лукашенко как политик до конца года не доживет. На чем базируется ваш прогноз?

— Этот прогноз базируется на нескольких факторах. Во-первых, скажем так, сам режим действительно мешает уже всем игрокам, интересы которых сошлись в данном регионе. Понятно, что возможности договоренностей с Западом у режима крайне ограничены. Для Китая его непредсказуемое поведение представляет если не угрозу, то определенные риски. Для России это тоже союзник, скажем так, не очень надежный, а на кону серьезная политическая кампания внутри Беларуси.

Электоральная кампания, которую режим называет «выборами», уже на носу. Уже можно готовиться к тому, что придется искать какой-то транзитный вариант.

На кону некая заморозка в российско-украинской войне. Здесь Лукашенко своей непредсказуемостью мешает всем игрокам достичь какого-то результата. Его метания по кругу (от союзнического содействия российской агрессии против Украины, до попыток выторговать себе что-то на Западе и каким-то образом помириться с Украиной) они не устраивают ни одну из сторон. Если бы Лукашенко определился, то все было бы понятно, но это метание в состоянии разрушить контур сделки, которая к концу года, скорее всего, будет заключена. Поэтому надо уходить.

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