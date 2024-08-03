Le Monde: Спецслужбы Украины обучают туарегов, разгромивших «Вагнера» в Мали

Le Monde: Спецслужбы Украины обучают туарегов, разгромивших «Вагнера» в Мали1
- 3.08.2024, 8:43
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Речь идет о навыках управления беспилотниками.
Украинские спецслужбы учат повстанцев-туарегов в Мали управлять беспилотниками. Об этом пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на собственные источники.
По словам одного из командиров повстанцев, «обмены» с украинскими спецслужбами действительно происходят, чтобы увидеть, как можно сотрудничать.
«Мы имеем связи с украинцами, но так же как и со всеми другими — французами, американцами и другими», — заявил представитель CSP-DPA (группировка повстанцев Мали) Мохамед Эльмаулуд Рамадан.
Как утверждают источники Le Monde, украинские власти предоставляют повстанцам в Мали стратегическую информацию, а также обучают их использовать беспилотники.
Напомним, 28 июля в Мали повстанцы-туареги разгромили большую колонну «вагнеровцев».
29 июля спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что повстанцы-туареги получили нужную информацию, которая позволила им разгромить колонну «вагнеровцев» в Мали.