Le Monde: Спецслужбы Украины обучают туарегов, разгромивших «Вагнера» в Мали 1 3.08.2024, 8:43

1,576

Речь идет о навыках управления беспилотниками.

Украинские спецслужбы учат повстанцев-туарегов в Мали управлять беспилотниками. Об этом пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на собственные источники.

По словам одного из командиров повстанцев, «обмены» с украинскими спецслужбами действительно происходят, чтобы увидеть, как можно сотрудничать.

«Мы имеем связи с украинцами, но так же как и со всеми другими — французами, американцами и другими», — заявил представитель CSP-DPA (группировка повстанцев Мали) Мохамед Эльмаулуд Рамадан.

Как утверждают источники Le Monde, украинские власти предоставляют повстанцам в Мали стратегическую информацию, а также обучают их использовать беспилотники.

Напомним, 28 июля в Мали повстанцы-туареги разгромили большую колонну «вагнеровцев».

29 июля спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что повстанцы-туареги получили нужную информацию, которая позволила им разгромить колонну «вагнеровцев» в Мали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com