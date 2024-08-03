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Кардиолог назвал сыр №1 для здоровья сердца

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  • 3.08.2024, 8:59
Кардиолог назвал сыр №1 для здоровья сердца

Он также полезен для кишечника и иммунитета.

Кардиолог Ченг-Хан Чен сделал неожиданное открытие, предположив, что сыр может быть частью диеты, полезной для сердца, если его выбирать с умом, пишет dailygalaxy.com.

Хотя сыр обычно имеет репутацию продукта с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия (оба из которых могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний), есть исключения, которые могут быть полезны при употреблении в умеренных количествах.

По словам доктора, не все сыры одинаковы. И один вид сыра в особенности может быть частью сбалансированной диеты. доктор Чен рекомендует выбирать моцареллу – в ней относительно низкий уровень насыщенных жиров и натрия.

«Моцарелла является хорошим источником белка и кальция и даже содержит пробиотики, которые могут принести пользу здоровью кишечника и иммунитета», - заявил врач.

Содержание белка в моцарелле особенно полезно, поскольку белок необходим для построения и восстановления тканей, а также имеет решающее значение для общего состояния здоровья.

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