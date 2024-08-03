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Тhe Тelegraph: Наступает конец «святой земли» Путина

  • 3.08.2024, 9:23
  • 2,424
Тhe Тelegraph: Наступает конец «святой земли» Путина

Западное оружие «дотянулось» до нее.

ВСУ уничтожают ЗРК армии РФ, оставляя Крымский мост без защиты. Западные эксперты выразили уверенность в том, что он рано или поздно будет разбит. Азовское море ранее было заполнено кораблями РФ, но после бегства Черноморского флота Крымский мост и сам полуостров стали менее безопасны. Акватория Азовского моря теперь «находится под угрозой западного оружия», заявили в статье Тhe Тelegraph.

«Вопрос времени, когда Керченский мост рухнет и Крым будет отрезан», - заявил обозреватель издания. Автор подчеркнул, что в опасности не только Крым, но и вся Ростовская область. Он предупредил, что стоит ждать, когда «Крымский мост будет перерезан ВСУ, а изолированным окажется не только полуостров, но и армия РФ на Днепре».

В Тhe Тelegraph считают, что потеря базы в Севастополе возымеет куда более пагубные последствия для РФ, чем предполагают в Кремле.

Все из-за более чем 10 лет пропаганды о «воссоединении земель» и позиционирования Крыма как «Святой земли Путина».

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