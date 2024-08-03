Под Минском проходят соревнования по аджилити
- 3.08.2024, 18:22
В них участвуют не люди.
Сегодня под Минском проходят соревнования по аджилити, в которых участвуют не люди, а собаки. Если коротко, то это когда собака на скорости проходит полосу препятствий, пишет «Онлайнер».
В этих соревнованиях важно не перепутать последовательность элементов и ничего не снести, поэтому рядом с собакой обычно бежит его сконцентрированный хозяин.
Допускаются все породы, поэтому после «немца» может выступать йорк или дворняга (но в разных категориях в зависимости от роста собаки).
Турнир получил название «Зажигая сердца». Принять в нем участие могут дети и юниоры (речь о возрасте владельцев, а не собак). Взрослые со своими собачками тоже могли выйти на дистанцию, но только в открытой части мероприятия.
Забеги растянулись на два дня — они будут проходить сегодня и завтра. Площадка для соревнований расположилась в деревне Горани.
Как рассказали в Большой федерации кинологических видов спорта, в соревнованиях участвует очень много пород: но, кажется, в топе любимчиков бордер-колли. Также много шелти, папийонов, шпицев.