Под Минском проходят соревнования по аджилити 3.08.2024, 18:22

В них участвуют не люди.

Сегодня под Минском проходят соревнования по аджилити, в которых участвуют не люди, а собаки. Если коротко, то это когда собака на скорости проходит полосу препятствий, пишет «Онлайнер».

В этих соревнованиях важно не перепутать последовательность элементов и ничего не снести, поэтому рядом с собакой обычно бежит его сконцентрированный хозяин.

Допускаются все породы, поэтому после «немца» может выступать йорк или дворняга (но в разных категориях в зависимости от роста собаки).

Турнир получил название «Зажигая сердца». Принять в нем участие могут дети и юниоры (речь о возрасте владельцев, а не собак). Взрослые со своими собачками тоже могли выйти на дистанцию, но только в открытой части мероприятия.

Забеги растянулись на два дня — они будут проходить сегодня и завтра. Площадка для соревнований расположилась в деревне Горани.

Как рассказали в Большой федерации кинологических видов спорта, в соревнованиях участвует очень много пород: но, кажется, в топе любимчиков бордер-колли. Также много шелти, папийонов, шпицев.

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