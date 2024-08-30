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Зеленский: Мы должны усиливаться и беречь людей

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  • 30.08.2024, 21:23
  • 3,928
Зеленский: Мы должны усиливаться и беречь людей

Президент Украины прокомментировал увольнение командующего авиацией ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 30 августа в вечернем видеообращении, что решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Видеозапись речи опубликована в Facebook ОП.

Президент рассказал, что сегодня было несколько важных разговоров по энергетике – «последствиям ударов и защите, которая должна быть».

«И неоднократно на заседаниях ставки говорилось, решалось, что делать, как действовать, чем обеспечить. Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины, – заявил Зеленский. – Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, всем инженерам, всем воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины – для результата. И это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав – беречь всех наших воинов».

Зеленский уволил Олещука указом №600/2024 от 30 августа.

В соответствии с приказом главкома ВСУ Александра Сырского, временно исполнять обязанности командующего ВС ВСУ будет генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко – командующий ВК «Центр», подчеркнули в Генштабе ВСУ в Telegram.

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