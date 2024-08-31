Венесуэла выдала России колумбийцев, воевавших на стороне Украины 3 31.08.2024, 10:20

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Им грозит до 15 лет заключения.

В столице Венесуэлы Каракасе задержали двух колумбийцев Хосе Арона и Александра Анте, которые воевали на стороне Украины, а после этого мужчин экстрадировали в РФ. Об этом пишет колумбийская газета El Tiempo.

Сестра Арона Астрид Медина сообщила El Tiempo, что потеряла связь с братом 18 июля, после того, как мужчина рассказал о своих путешествиях из Варшавы в Мадрид. Арон планировал ехать домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.

«Он подтвердил это, когда сказал моей маме, что только что прибыл в Венесуэлу, что сейчас сойдет с самолета, что когда-то позвонит и приедет домой в 13:00, но больше ничего не было», — рассказала Медина.

Она также сообщила, что 24 июля связалась со знакомым своего брата, который является полицейским и живет в Венесуэле. Он заявил, что колумбийцы привлекли к себе внимание из-за того, что были одеты в военную форму украинской армии.

«Правительство (Венесуэлы, — ред.) собирается попытаться подбросить тысячи вещей, чтобы выглядеть хорошо перед русскими, потому что русские — союзники венесуэльского правительства», — сказал знакомый полицейский сестре колумбийца.

Сестра Арона объяснила, что в прошлом году ее брат получил письмо из Украины с предложением присоединиться к украинским вооруженным силам. Поскольку до этого он служил в национальной армии Колумбии, Хосе согласился и поехал воевать на стороне Украины. Однако впоследствии он решил вернуться.

30 августа российское пропагандистское издание ТАСС опубликовало видео, на котором колумбийцев ведут по коридору СИЗО Лефортово.

ФСБ РФ сообщила, что против граждан Колумбии возбуждено уголовное дело за наемничество.

По этому обвинению им грозит до 15 лет заключения.

ФСБ при этом не объяснила, где и когда были задержаны колумбийцы.

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