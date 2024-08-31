Нидерланды передают Украине десятки гусеничных вездеходов Viking Bandvagn S10 1 31.08.2024, 19:55

Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о передаче Украине 28 гусеничных машин Viking Bandvagn S10.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», он написал в X (Twitter).

Глава нидерландского Минобороны подчеркнул, что Украина «отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором».

Oekraïne heeft onze hulp hard nodig in het gevecht tegen de Russische agressor.



Nederland levert nu 28 Viking rupsvoertuigen. Het Korps Mariniers heeft hiervoor de Oekraïense militairen getraind.



Onze steun aan Oekraïne blijft doorgaan om Rusland op afstand te houden. pic.twitter.com/58jz5pvWAF — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 31, 2024

«Сейчас Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил для этого украинских военных. Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии», – добавил он.

Viking Bandvagn S10 – это бронированные амфибийные вездеходы, которые состоят из двух частей, соединенных друг с другом. Машины весом около 11 тонн могут передвигаться по воде со скоростью пешехода.

На вооружении Нидерландов находятся десятки этих вездеходов, их с 2021 года решили заменить на более современные.

Брекельманс не уточнил, прибыли ли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин. Ранее об этой военной помощи Украине не сообщалось.

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