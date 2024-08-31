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Белорусов предупредили о жаре до +34 на следующей неделе

  • 31.08.2024, 20:19
Белорусов предупредили о жаре до +34 на следующей неделе

Лето подошло к концу лишь на календаре.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире лукашенковского телеканала ОНТ сказал про жару +34 на неделе со 2 по 8 сентября в Беларуси.

По словам синоптика, лето подошло к концу лишь на календаре, теплая погода продолжается. Он отметил, что в первую неделю сентября 2024 года в стране будут антициклоны, теплые воздушные массы. В начале недели в Беларуси ожидается переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер окажется северный, северо-восточный. В ночное время в понедельник, 2 сентября, будет от +12 до +17 градусов. Днем температура воздуха составит от +26 до +32 градусов. Днем во вторник, 3 сентября, воздух прогреется от +28 до +34 градусов.

Рябов отметил, что в середине недели сохранится влияние антициклонов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточных направлений. В ночные и утренние часы местами возможен туман. В среду, 4 сентября, ночью будет от +12 до +17 градусов. Днем градусники термометров поднимутся до +31 градуса.

Синоптик сообщил, что в начале второй половины недели дождей также не ожидается. Утром местами по стране вероятен туман. Ветер окажется восточный, юго-восточный. В четверг, 5 сентября, ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. Днем ожидается от +28 до +31 градуса. В пятницу, 6 сентября, днем будет от +26 до 31 градуса.

По предварительному прогнозу, в выходные 7 и 8 сентября в Беларуси будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет умеренным. В субботу, 7 сентября, в ночное время температура воздуха составит от +11 до +17 градусов, днем – от +28 до 33 градусов. В воскресенье, 8 сентября, днем воздух прогреется от +25 до +31 градуса.

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