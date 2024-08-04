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«Хезболла» атаковала север Израиля десятками ракет

  • 4.08.2024, 8:30
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«Хезболла» атаковала север Израиля десятками ракет
архивное фото: AFP

Над Галилейским полуостровом были зафиксированы многочисленные перехваты «Железного купола».

«Хезболла» устроила массированный ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, над Галилейским полуостровом были зафиксированы многочисленные перехваты «Железного купола». В городе Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах звучал сигнал воздушной тревоги.

Ряд СМИ пишут, что по северу Израиля было выпущено десятки ракет, другие же уточняют количество и называют цифру 50.

До этого вечером, 3 августа, ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объектам «Хезболлы» в районе Кфаркелы на юге Ливана. Удары в том числе были нанесены по объектам инфраструктуры и военным структурам.

«Ранее сегодня самолет ВВС Израиля уничтожил террориста «Хезболлы» в районе Дейр Серьян. Кроме того, артиллерия армии обороны Израиля нанесла удары по объектам террора в районе Одайссе», - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Согласно источникам Sky News Arabia в западной разведке, Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа. Именно на эти даты в этом году выпадает день катастрофы еврейского народа.

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