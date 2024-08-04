Явочные особняки 3 Сергей Ежов, The Insider

4.08.2024, 15:09

3,288

Глава контрразведки ФСБ оказался подпольным рантье с миллиардным состоянием.

Генерал-лейтенант ФСБ Владислав Меньщиков возглавляет Первую службу ФСБ (контрразведка), которая не может похвастаться большим числом пойманных шпионов, зато в последнее время оказалась в центре скандалов из-за того, что под видом шпионов арестовывает иностранных журналистов для пополнения обменного фонда (именно Первая служба стоит за уголовным преследованием журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича). Как выяснил The Insider, высокопоставленный чекист причастен к коррупционным схемам вокруг российской оборонной компании, а дорогостоящее имущество и бизнес записывает на своих родственников.

Охотник за иностранцами

Эван Гершкович стал первым американским журналистом, арестованным в России за шпионаж со времен холодной войны. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, он якобы по заданию ЦРУ собирал информацию об «Уралвагонзаводе». Изначально главная цель ареста Гершковича была в том, чтобы обменять его на арестованного в Германии российского киллера из ФСБ Вадима Красикова.

Операцию против Гершковича проводил Департамент контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ, который входит в состав Службы контрразведки (так называемой Первой службы). Ее последние девять лет и возглавляет генерал Владислав Меньщиков, который, по данным The Wall Street Journal, лично докладывал Владимиру Путину о деле журналиста.

Ранее Меньщиков возглавлял оборонный концерн «Алмаз-Антей», потом Главное управление специальных программ президента, в ведении которого находится сеть секретных бункеров. Руководит Первой службой с 2015 года.

Свою историю контрразведка ведет со времен Феликса Дзержинского. Сегодня Первая служба ФСБ занимается противодействием иностранным разведкам и, помимо этого, следит за западными дипломатами и журналистами. Используется и тактика внедрения в иностранные СМИ своих агентов для того, чтобы предупреждать Путина о готовящихся критических репортажах.

Есть в ФСБ отдельный Департамент военной контрразведки, который в числе прочего борется с коррупцией в армии. Именно этот департамент стоит, к примеру, за арестом замминистра обороны Тимура Иванова и частных военных подрядчиков. Но к главе контрразведки Владиславу Меньщикову вопросов по поводу незаконного обогащения возникает не меньше.

Дочь-миллиардерша

После полномасштабного вторжения в Украину санкциями ЕС была запрещена продажа в Россию дорогих автомобилей, а концерн Mercedes-Benz свернул свой бизнес в стране. Это не помешало Татьяне Меньщиковой, дочери генерала, приобрести в декабре 2022 года новый Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC немецкого производства.

Стоимость такого автомобиля превышает официальный годовой доход даже главы всей ФСБ, но дочь Меньщикова может позволить себе такие роскошные покупки. По данным The Insider, связанные с ней фирмы владеют коммерческой недвижимостью на сумму около 3 млрд рублей.

Для управления недвижимостью в Москве дочь главы Первой службы использует несколько компаний, совладельцем которых она выступает. Это ООО «Галакс», ООО «Агора» и ООО «Биоимпульс». The Insider установил все имущество, которое записано на эти юрлица.

Офисное помещение рядом с метро «Белорусская» (4-й Лесной переулок, 11) площадью 692,7 кв. м за 133 млн рублей.

Помещение рядом с метро «Бауманская» (улица Ладожская, дом 1/2) площадью 345,5 кв. м за 110 млн рублей. Этот объект находится в аренде у «КМ Ресторанс» (ресторан «Сыто Пьяно»).

Особняк у метро «Достоевская» (переулок Чернышевского, 15) площадью 1220,4 кв. м за 780 млн рублей.

Помещение у метро «Университет» (Ленинский проспект, дом 75/9) площадью 188 кв. м за 60 млн рублей. В аренде у Сбербанка.

Помещение у метро «Марксистская» (улица Воронцовская, дом 23) площадью 836,5 кв. м за 123 млн рублей. Этот офис находится в аренде у российской футбольной Премьер-лиги, здесь ее штаб-квартира.

Бизнес-центр рядом с «Олимпийским» (улица Щепкина, дом 40) общей площадью 2807 кв. м и примерной стоимостью в 683 млн рублей. Здесь здание у дочери генерала ФСБ арендует компания «Газпромбанк Автолизинг».

Торговый центр в Черемушках (Нахимовский проспект, дом 65А) площадью 2390,5 кв. м за 900 млн рублей.

А также склад в Южном Медведково (улица Чермянская, дом 1А, площадью 3888,2 кв. м, 160 млн рублей) и земельный участок там же. Общая выручка аффилированных с Меньщиковой фирм за прошлый год превысила 800 млн рублей. Помимо прочего, ей принадлежит бизнес по продаже женских прокладок, подгузников для детей и взрослых.

Подряды «Алмаз-Антея»

Разобраться с тем, откуда у дочери главы Первой службы взялись средства на скупку коммерческой недвижимости, поможет ее бизнес-партнер. В равных долях с Меньщиковой фирмами владеет Ян Новиков — глава государственного Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

«Алмаз-Антеем» с 2003 по 2014 год руководил Владислав Меньщиков, а Новиков работал у него заместителем. Меньщиков и Новиков одногодки, оба из Санкт-Петербурга. Об их близости свидетельствует и то, что супруга Новикова и зять Меньщикова, по данным The Insider, до 2011 года совместно владели земельным участком в Подмосковье.

Как установил The Insider, близкие члены семьи Меньщикова получали госконтракты от «Алмаз-Антея». Родственница супруги генерала ФСБ Татьяна Сухорукова через ООО «Альбион» занималась обслуживанием деловых поездок сотрудников госконцерна. А предполагаемая мать главы Первой службы Валентина Меньщикова как минимум до 2018 года владела долей в предприятии «Новые технологии и материалы», которое обеспечивает «Алмаз-Антей» крепежной продукцией. Чистая прибыль компании составляла сотни миллионов рублей в год. Валентина Меньщикова изначально и выступала владелицей ООО «Галакс», которое затем было переписано на дочь генерала. Получается, деньги, освоенные на сделках с государственным оборонным концерном, были инвестированы в коммерческую недвижимость семьи Меньщикова.

Живет дочь генерала ФСБ, по сведениям The Insider, в престижном химкинском поселке Новогорск. Здесь у нее целое поместье из нескольких земельных участков и коттеджей, которые можно оценить в полмиллиарда рублей.

И эти владения достались семье генерала ФСБ от госконцерна. Согласно имеющимся у The Insider документам, в 2010 году собственником земли стало ООО «Алмаз-Солнечный», входящее на тот момент в «Алмаз-Антей». Спустя всего полторы недели новым владельцем значился уже зять Меньщикова, а в 2019 году земля по брачному договору отошла дочери главы Первой службы.

Сергей Ежов, The Insider

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com