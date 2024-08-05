Цепочка замкнется на Шойгу
- Владимир Пастухов
- 5.08.2024, 11:04
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Пригожин не дожил до такого счастья.
Масштабы арестов в Минобороны РФ таковы, что соблазн замкнуть цепочку на более крупной фигуре становится все большим.
Выбор невелик: между экс-экс-министром обороны и его гражданской спутницей-художницей или экс-министром обороны и его гражданской спутницей-бизнесвумен.
Я думаю, у Стрелкова-Гиркина есть ненулевые шансы словить наивысший кайф в своей жизни и посидеть некоторое время в одной камере с «Фанерным». Жаль, Пригожин не дожил до такого счастья.
Владимир Пастухов, Telegram