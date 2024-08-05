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Цепочка замкнется на Шойгу

  • Владимир Пастухов
  • 5.08.2024, 11:04
  • 4,314
Цепочка замкнется на Шойгу
Владимир Пастухов

Пригожин не дожил до такого счастья.

Масштабы арестов в Минобороны РФ таковы, что соблазн замкнуть цепочку на более крупной фигуре становится все большим.

Выбор невелик: между экс-экс-министром обороны и его гражданской спутницей-художницей или экс-министром обороны и его гражданской спутницей-бизнесвумен.

Я думаю, у Стрелкова-Гиркина есть ненулевые шансы словить наивысший кайф в своей жизни и посидеть некоторое время в одной камере с «Фанерным». Жаль, Пригожин не дожил до такого счастья.

Владимир Пастухов, Telegram

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