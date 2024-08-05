закрыть
5 августа 2024, понедельник, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Наровле столовая удивила своими ценами

2
  • 5.08.2024, 20:24
  • 2,438
В Наровле столовая удивила своими ценами

Цены из параллельной вселенной?

Если вы считаете, что недорого и вкусно пообедать уже невозможно, значит, вам не приходилось бывать в столовой «Красного Мозырянина» в Наровле. Здесь цены такие, что невольно улыбаешься, вспоминая аналогичные блюда и их стоимость из минских кафе, передает «Онлайнер».

Меню включает холодные закуски, супы, основные блюда, гарниры, напитки и даже покупные десерты. Прайсу две недели отроду.

Возьмем, например, салат «Новинка» за 1,83 рубля. За такие деньги и дома не нарежешь огурцы с помидорами. А как насчет салата из свежих помидоров с маслом за 0,89 рубля?

Супы также не разочаруют. Борщ за 0,77 рубля за 250 граммов или большая порция щей за 1,97 рубля. В столице на эти деньги едва ли упаковку бульонных кубиков купишь. Хорошо оценили и основные блюда. Так, бифштекс «Смак» приготовят за 3,31 рубля, а стейк из птицы «Любительский» за 4,65 рубля. Тушеный картофель с овощами за 1,72 рубля за 200 граммов — отличное дополнение к любому блюду.

Ко всему этому можно взять лимонный напиток за 0,32 рубля. Возможно, это тот случай, когда выгоднее пить, чем не пить.

— Сразу отвечаю на вопрос, хватает ли всем блюд. Основной поток посетителей с 11 до 13 — на этом этапе продукции хватает на 70—80%. Далее с 13 до 14 поток людей сильно падает, а после 14 приходят и вовсе 1—2 человека. Конечно, в конце дня ассортимент блюд на 50% отсутствует. Есть в ассортименте и копчености, которые мы коптим сами. В столовую купили новую низкотемпературная печь томления с функцией копчения. Постоянно расширяем ассортимент.

Всех посетителей в день проходит 110—120 человек. Бывают пики 140 и даже 170. Это бывает редко, тогда ложимся на раздачу сами. Но никого не отправляем голодными. Всех накормим, — рассказал шеф-повар предприятия.

Обслуживание здесь как и во всех столовых: подходите к стойке, выбираете блюда, расплачиваетесь. Интерьер простой, множество окон наполняет помещение светом. Столовую лучше искать с помощью гугл-карт.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин