В Наровле столовая удивила своими ценами

В Наровле столовая удивила своими ценами2
- 5.08.2024, 20:24
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Цены из параллельной вселенной?
Если вы считаете, что недорого и вкусно пообедать уже невозможно, значит, вам не приходилось бывать в столовой «Красного Мозырянина» в Наровле. Здесь цены такие, что невольно улыбаешься, вспоминая аналогичные блюда и их стоимость из минских кафе, передает «Онлайнер».
Меню включает холодные закуски, супы, основные блюда, гарниры, напитки и даже покупные десерты. Прайсу две недели отроду.
Возьмем, например, салат «Новинка» за 1,83 рубля. За такие деньги и дома не нарежешь огурцы с помидорами. А как насчет салата из свежих помидоров с маслом за 0,89 рубля?
Супы также не разочаруют. Борщ за 0,77 рубля за 250 граммов или большая порция щей за 1,97 рубля. В столице на эти деньги едва ли упаковку бульонных кубиков купишь. Хорошо оценили и основные блюда. Так, бифштекс «Смак» приготовят за 3,31 рубля, а стейк из птицы «Любительский» за 4,65 рубля. Тушеный картофель с овощами за 1,72 рубля за 200 граммов — отличное дополнение к любому блюду.
Ко всему этому можно взять лимонный напиток за 0,32 рубля. Возможно, это тот случай, когда выгоднее пить, чем не пить.
— Сразу отвечаю на вопрос, хватает ли всем блюд. Основной поток посетителей с 11 до 13 — на этом этапе продукции хватает на 70—80%. Далее с 13 до 14 поток людей сильно падает, а после 14 приходят и вовсе 1—2 человека. Конечно, в конце дня ассортимент блюд на 50% отсутствует. Есть в ассортименте и копчености, которые мы коптим сами. В столовую купили новую низкотемпературная печь томления с функцией копчения. Постоянно расширяем ассортимент.
Всех посетителей в день проходит 110—120 человек. Бывают пики 140 и даже 170. Это бывает редко, тогда ложимся на раздачу сами. Но никого не отправляем голодными. Всех накормим, — рассказал шеф-повар предприятия.
Обслуживание здесь как и во всех столовых: подходите к стойке, выбираете блюда, расплачиваетесь. Интерьер простой, множество окон наполняет помещение светом. Столовую лучше искать с помощью гугл-карт.