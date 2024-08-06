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The Times: ГУР готовил туарегов для нападения на «вагнеровцев»

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  • 6.08.2024, 8:13
  • 3,228
The Times: ГУР готовил туарегов для нападения на «вагнеровцев»

Операция планировалась с 2023 года.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков ЧВК «Вагнера» в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на документы, обнародованные Агентством нацбезопасности США. Журналисты также ссылаются на неназванный российский Telegram-канал, который утверждает, что некоторых повстанцев-туарегов якобы привезли в Украину, чтобы тренировать использование дронов.

Также сообщается, что украинский спецназ якобы за последний год принимал участие в операциях против боевиков «Вагнера» в Судане.

Издание напоминает заявление представителя ГУР Андрея Юсова, что украинская разведка предоставила повстанцам «разведданные – и не только разведывательные данные – чтобы позволить им совершить успешную военную операцию».

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