The Times: ГУР готовил туарегов для нападения на «вагнеровцев» 2 6.08.2024, 8:13

3,228

Операция планировалась с 2023 года.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков ЧВК «Вагнера» в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

Об этом пишет издание The Times со ссылкой на документы, обнародованные Агентством нацбезопасности США. Журналисты также ссылаются на неназванный российский Telegram-канал, который утверждает, что некоторых повстанцев-туарегов якобы привезли в Украину, чтобы тренировать использование дронов.

Также сообщается, что украинский спецназ якобы за последний год принимал участие в операциях против боевиков «Вагнера» в Судане.

Издание напоминает заявление представителя ГУР Андрея Юсова, что украинская разведка предоставила повстанцам «разведданные – и не только разведывательные данные – чтобы позволить им совершить успешную военную операцию».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com