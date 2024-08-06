Израильские СМИ: Россия передала Ирану «Искандеры» и РЭБ «Мурманск-БН» 6.08.2024, 12:03

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Вероятно, их сопровождает российский персонал.

Россия на фоне обострения на Ближнем Востоке передала своим иранским союзникам ракетные комплексы «Искандер» и системы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН».

Как пишет израильская служба новостей Channel 14, переброска оружия состоялась с помощью военно-транспортного самолета Ил-76, который совершал многократные рейсы из России в Иран.

Defense Express пишет, что ранее наличие этого вооружения у Ирана не было замечено. Публичных дискуссий относительно их передачи также не было. Вероятно, это свидетельствует о том, что иранские специалисты вряд ли прошли обучение на этих системах, а потому их может сопровождать российский персонал.

Отмечается, что системы Мурманск-БН предназначены для подавления спутниковой навигации и связи на расстоянии до 5000 км. При этом «Искандеры» позволят Ирану бить на расстоянии до 500 километров, хотя, чтобы достичь Израиля, ему нужны боеприпасы с радиусом около 1200 километров. Этот факт повышает вероятность того, что иранцы могли получить и крылатые ракеты Р-500 с дальностью 1500 км.

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