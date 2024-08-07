Не просто вторжение Альфред Кох

7.08.2024, 10:11

Альфред Кох

А могли и ассиметрично ударить по Лукашенко.

Прошли два года и сто шестьдесят четыре дня войны. Сегодня карты ISW опять показывают продвижение россиян. На этот ра в Нью-Йорке (никак не могу привыкнуть в тому, что их два).

Но не это сегодня было главным событием. Какая-то непонятная заваруха творилась на границе с Курской областью. Сначала прошла информация, что некая украинская ДРГ вторглась из Украины на территорию России в Курской области.

Сначала все подумали: ну вторглась и вторглась. Мало ли их за последнее время вторгалось в Россию из Украины? Взять хотя бы те же Белгородчину или Брянскую область: там РДК и прочие военные формирования россиян, воюющих в путинской армией то и дело вторгаются, наведут шороху и уходят обратно в Украину.

Но потом уже российские военкоры начали писать что это вовсе не РДК или ЛСР. Это кадровая украинская армия, с тяжелой бронетехникой, с ПВО, чуть ли не с передвижным госпиталем и полевыми кухнями! То есть полноценное вторжение большой армейской группировки!

Потом опять пошли сообщения от Минобороны РФ, что мол вражеская группировка разбита, рассеяна, а остатки убежали обратно за кордон. Но следом - выяснилось, что эта группировка сбила как минимум один российский вертолет (К-52) и еще взяла в плен несколько российских срочников, которые служили в Курской области и которых из командиры бросили против «украинских диверсантов».

К тому же сеть наводнили видеоролики, в которых мирные жители показывали последствия боевых действий и они впечатляют. Дальше — больше. Пока российские генералы рассказывали, что все закончилось, местное население спешно бежало из зоны боев, а военкоры писали, что бои продолжаются.

Видя такое дело, Минобороны РФ отредактировало свои сообщения и убрало их них пассаж о «разгроме» и о «вражеские формирования вынуждены были отступить обратно на украинскую территорию».

Сухой остаток таков, что ничего неясно. Выглядит так, что россияне спешно снимают войска с фронта и перебрасывают их в Курскую область. И похоже, что завтра украинское вторжение будет иметь продолжение. Во всяком случае ничего не свидетельствует об обратном.

Впрочем, опять я пытаюсь прогнозировать в том ключе, в котором мне хочется, чтобы развивались события. На самом деле, пока вообще нет никакой ясности. Поживем - увидим. Но ситуация - интересная.

Я, честно говоря, предполагал, что-то подобное, ассиметричное. Но я думал, что ВСУ нападут на Беларусь. Я даже об этом писал и говорил в эфире у Жени Киселева. Тогда было бы еще интереснее. Но и так - тоже ничего…

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»

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