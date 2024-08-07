Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ
- 7.08.2024, 13:06
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ВСУ могут сыграть на опережение.
Руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов рассказал, что спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, завершится через полтора - два месяца.
«За полтора-два месяца основной напор армии РФ должен завершиться, потому что и так наступление затянулось», - отметил Буданов, передает Forbes Ukraine.
По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал «любая сторона более двух месяцев не вытягивает». Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.
«Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся», - предупредил Буданов.
Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.
«Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение», - сказал он.