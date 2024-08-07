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Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ

  • 7.08.2024, 13:06
  • 2,068
Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ
Кирилл Буданов

ВСУ могут сыграть на опережение.

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов рассказал, что спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, завершится через полтора - два месяца.

«За полтора-два месяца основной напор армии РФ должен завершиться, потому что и так наступление затянулось», - отметил Буданов, передает Forbes Ukraine.

По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал «любая сторона более двух месяцев не вытягивает». Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

«Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся», - предупредил Буданов.

Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.

«Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение», - сказал он.

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