Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ 7.08.2024, 13:06

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Кирилл Буданов

ВСУ могут сыграть на опережение.

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов рассказал, что спад наступательных действий российских войск, которые продолжаются сейчас, завершится через полтора - два месяца.

«За полтора-два месяца основной напор армии РФ должен завершиться, потому что и так наступление затянулось», - отметил Буданов, передает Forbes Ukraine.

По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал «любая сторона более двух месяцев не вытягивает». Глава ГУР отметил, что наступательные операции агрессора приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

«Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся», - предупредил Буданов.

Он считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть и от украинской стороны.

«Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Или будем действовать на опережение», - сказал он.

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