Названы напитки, которые эффективно восстанавливают печень 1 1.09.2024, 21:23

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Пить их нужно вечером.

Печень каждый день выполняет множество важных задач в организме и ей приходится усердно работать. К сожалению, неправильное питание и неправильный образ жизни могут серьезно ему навредить. Как поддержать один из важнейших органов нашего организма? Оказывается, простые, дешевые и популярные напитки могут помочь. Пейте их вечером, перед сном, и ваша печень быстро скажет вам спасибо, пишет bar24.by.

• Ожирение печени является серьезным заболеванием, и если не лечить и долгосрочные негативные изменения могут оказаться необратимыми. На практике это означает риск некроза этого важного органа.

• Здоровая диета может творить чудеса, но, прежде всего, она позволяет проводить профилактику и не перегружает печень.

• Эти пять напитков, выпитых перед сном, способны существенно разгрузить этот орган и облегчить его правильное функционирование.

Что такое ожирение печени?

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – серьезное и опасное заболевание, которое невозможно заметить в течение длительного времени. Хотя оно может иметь множество причин, чаще всего оно вызвано неправильным образом жизни и неправильным питанием. Когда так называемый висцеральный жир начинает окружать важные органы и образовываться внутри клеток печени, орган перестает нормально функционировать. Со временем могут возникнуть необратимые изменения и некроз, как в случае с повреждениями, вызванными злоупотреблением алкоголем. В зависимости от причины заболевания различают алкогольную и неалкогольную жировую болезнь печени.

Напитки для детоксикации печени

Самый простой способ избежать НАЖБП — придерживаться здоровой и сбалансированной диеты. Благодаря подходящим и необработанным продуктам можно обратить вспять опасные изменения и значительно разгрузить этот важный орган. Эти пять напитков, выпитых вечером, разгрузят печень и облегчат ее работу.

1. Зеленый чай

Зеленый чай издавна славится своими оздоровительными свойствами и является одним из самых полезных напитков для печени. Прежде всего, его действие обусловлено высоким содержанием антиоксидантов и катехинов, которые помогают уменьшить воспаление и окислительный стресс в печени. Он прекрасно поддержит печень в детоксикации, особенно выпитый вечером, когда нашей печени уже не приходится усиленно работать над пищеварительными процессами в организме. Однако помните, что не следует пить зеленый чай слишком поздно, поскольку он обладает стимулирующими свойствами (особенно при кратковременном заваривании, т. е. примерно 2-3 минуты). Поэтому лучше пить его во второй половине дня, а не непосредственно перед сном.

2. Молоко с куркумой

Второй напиток, который стоит включить в свой вечерний распорядок, — это молоко с куркумой, называемое золотым молоком. Этот незаметный напиток обладает очень сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами – всем, что нужно вашей печени для эффективной регенерации. Куркумин, активное соединение, содержащееся в куркуме, помогает защитить печень от повреждений и способствует ее очищению и детоксикации. Просто смешайте одну щепотку куркумы со стаканом теплого молока и пейте перед сном.

3. Чай из одуванчика

Чай из одуванчика — это травяной настой, популярный в традиционной натуральной и аюрведической медицине. Его использовали на протяжении веков для поддержания здоровья печени. Корень одуванчика стимулирует выработку желчи в печени и способствует детоксикации этого органа. Вечерняя чашка настоя этой травы – настоящий хит.

4. Свекольный сок

Свекольный сок имеет много преимуществ и поддерживает наш организм во многих отношениях. Он очень богат питательными и растительными активными веществами. Свекла содержит беталаины и другие соединения, которые помогают детоксикации печени и уменьшают воспаление. Вечерний стакан этого напитка не только принесет пользу сердцу, но и улучшит отток желчи и работу печени.

5. Лимонная вода

Вы любите пить воду с лимоном? Это не только способ выпить больше воды, но и хорошая возможность поддержать свое здоровье. Также здоровье печени. Вода с лимонным соком будет полезна при похудении и повысит иммунитет. Он улучшит внешний вид вашей кожи, замедлит старение и послужит отличным щитом для перегруженной печени. Не будем забывать, что витамин С является мощным антиоксидантом. Этот простой напиток также улучшит пищеварение и облегчит процессы детоксикации.

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