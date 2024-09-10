Белый дом передал Конгрессу тайный доклад о войне в Украине 10.09.2024, 9:50

4,942

Что известно.

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс засекреченный доклад относительно своей стратегии в войне в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 3 анонимных источника.

По словам помощника одного из конгрессменов, долгожданный отчет поступил в понедельник, но законодатели еще не успели с ним ознакомиться. Два других источника также подтвердили доставку доклада, сохраняя анонимность из-за засекреченности информации.

Поддержку политики Байдена в отношении Украины оказывают демократы и большинство республиканцев, хотя некоторые республиканцы критикуют администрацию за ограничения на использование украинцами американского оружия, в частности, за отказ поставлять системы, способные поражать цели на территории России.

Вашингтон ограничивает использование таких систем из-за ограниченности запасов ракет, сомнений в их эффективности против российских сил, которые часто находятся вне досягаемости, и опасений эскалации конфликта.

Некоторые члены Конгресса, разочарованные задержкой доклада, рассматривают возможность блокирования дальнейшего финансирования для Украины.

Сенатор Джим Риш, ведущий республиканец в Комитете по международным отношениям Сената, отметил в заявлении для Reuters в конце августа, что поддерживает помощь Украине, но делает это не безоговорочно.

«С первых дней войны (президента России Владимира - ред.) Путина против Украины мы обратились к администрации Байдена-Харриса с просьбой разработать стратегию, как США и наши союзники могут помочь Украине победить в войне. Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно обязали их прислать стратегию в Конгресс, но крайний срок истек, а ответа нет. Президент Байден и вице-президент (Камала - ред) Харрис обязаны предоставить стратегию не только нам, но и американскому народу, и их бездействие свидетельствует о том, что они ее не имеют или боятся ею поделиться», - сказал Риш.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com