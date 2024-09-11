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Полину Шарендо-Панасюк отправили в карцер

  • 11.09.2024, 13:28
  • 1,116
Полину Шарендо-Панасюк отправили в карцер
Полина Шарендо-Панасюк

Родственники политзаключенной бьют тревогу.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк отправили в карцер в Гомельском СИЗО. Об этом сообщил сайту Charter97.org ее муж Андрей Шарендо:

— Сегодня стало известно, что 9 сентября в отношении Полины закончились так называемые следственные действия, которые длились целую неделю. Уголовное дело полностью завершено, Полине выставили окончательное обвинение по статье 411 ч. 1 за неповиновение администрации колонии. В этот же день, 9 сентября, Полину ознакомили с материалами дела, это значит, что в скором времени его передадут в прокуратуру, а затем и в суд города Речица, где ее будут судить в ближайшие несколько месяцев.

Полину уже этапировали из Речицкого ИВС обратно в Гомельский СИЗО. Это очередной очень тяжелый этап для нее, серьезное физическое и психологическое испытание. Сразу же по прибытию в СИЗО Полину поместили в карцер сроком на 10 дней, это очередное издевательство, учитывая состояние ее здоровья. При хроническом панкреатите ей необходимо соблюдать хотя бы минимальный режим диеты, необходимо соответствующее питание. Понятно, что в карцере таких условий нет, туда нельзя брать свою еду, а и без того скудный тюремный рацион сильно урезан.

Все это вызывает у нас очень большую тревогу о состоянии ее здоровья. Мы бьем во все колокола, Полину нужно спасать любыми способами.

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