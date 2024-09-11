Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину 11.09.2024, 13:59

Первые подробности визита.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.

Подробнее о визите Блинкена и Лемми в Киев и его цели говорится в материале РБК-Украина.

Первыми о прибытии сообщили иностранные издания The New York Times, AFP и Associated Press. Журналисты также обнародовали соответствующие фото и видео.

Чиновники прибыли на столичный железнодорожный вокзал поездом из Польши.

На кадрах можно заметить бывшего главкома Валерия Залужного, который сейчас является послом Украины в Британии.

Репортер телеканала CBS Оливия Газис также обнародовала видео, как двух чиновников встречают на киевском вокзале.

Белый дом и Госдеп раскрыли цели визита

Блинкен во время визита в Киев планирует ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности Украины в течение ближайших недель и месяцев с учетом приближающейся зимы, рассказал накануне во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби.

По его словам, глава американской дипломатии «подтвердит поддержку США усилий Украины, направленных на ее защиту и отвоевание территории, захваченной РФ».

Также он сообщил, что в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений президента Владимира Зеленского.

«Безусловно, завершение (войны - ред.) путем переговоров - это наиболее вероятный результат в этом случае. Но когда это произойдет, а также при каких условиях и обстоятельствах - это будет решать президент Зеленский», - добавил Кирби.

Также ожидается, что Блинкен и Лемми встретятся с чиновниками украинского правительства.

Ограничения на использование ВСУ оружия вглубь РФ снимут?

Напомним, что в преддверии главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании анонсировали свой визит в Киев во время совместной пресс-конференции в Лондоне. Во вторник, 10 сентября, Блинкен заявил, что их поездка состоится в «критическое для Украины время».

В частности, он подтвердил поставки Ираном ракет малой дальности Москве, которые российский диктатор Владимир Путин «вероятно, применит в течение нескольких недель в Украине» и пообещал санкции против Тегерана за то, что он пренебрег предупреждениями об отправке ракет РФ. Речь идет и об ограничениях государственной авиакомпании Iran Air.

Параллельно этому появились сообщения, что Блинкен в Киеве может объявить о предоставлении разрешения Украине бить по РФ западным дальнобойным оружием. Сам госсекретарь США заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что ВСУ разрешат запускать ракеты вглубь российской территории.

В то же время Байден подчеркнул, что США «просто сейчас» работают над отменой этого запрета для Сил обороны Украины. В частности, 13 сентября он может обсудить это с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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