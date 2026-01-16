закрыть
16 января 2026, пятница
То ли ноль, то ли тысяча

  • Ирина Халип
  • 16.01.2026, 13:47
  • 3,058
Ирина Халип

Как колхозники дурят Трампа.

Совсем недавно президент США с гордостью рассказывал в своей социальной сети Truth Social, что Лукашенко пообещал ему освободить 1200 политзаключенных. Это было в августе прошлого года. В сентябре во время встречи с журналистами в Белом доме Дональд Трамп говорил, что в скором будущем будут освобождены 1400 или 1500 политзаключенных. Скорое будущее так и не пришло, выйти из глухого прошлого не удалось.

Сейчас то же самое происходит в Венесуэле. Нашей всеобщей радости не было предела, когда оттуда стали приходить известия об освобождении политзаключенных: то ли 800, то ли тысяча – какой масштаб! Если с нами не получилось, то хотя бы венесуэльские оппозиционеры выйдут на свободу. Прошло некоторое время, и из розовых облаков эйфории проступили реальные цифры: всего-то пара десятков политзеков вышли из тюрем. Причем лидеров оппозиции среди них нет вообще. Коллеги из Венесуэлы разводят руками: да, мы писали, мы распространяли информацию о тысяче освобожденных, но нас очень ловко обмишурили.

Трампу наверняка по-прежнему пишут и говорят, что все на мази, а политзеки уже одной ногой на свободе. Второй, разумеется, в кандалах, но президент США не мелочный, может и не обратить внимание на такие несущественные детали. Не сомневаюсь, что из Минска его администрация регулярно получает такие же обещания: вот-вот, уже почти, сейчас, подождите минуточку. Между тем за период между двумя волнами выдворения белорусских политзеков, с 12 сентября до 13 декабря, новыми политзаключенными признаны 199 человек. А вышвырнули в тот декабрьский день из Беларуси 123 человека. То есть баланс все равно сохраняется в пользу карателей, а количество арестованных по политическим мотивам только увеличивается.

Впрочем, даже точные цифры назвать невозможно. 199 новых политзеков с сентября по декабрь – это только те, о ком известно правозащитникам. На днях я разговаривала с Алесем Беляцким, и он рассказал, что в колонии в Горках, где он сидел, было десять признанных правозащитниками политзаключенных и еще шестеро – таких же политзаключенных, но не входящих в списки. По разным причинам – о ком-то не знали, чьи-то родственники побоялись передавать информацию «врагам народа», кто-то, возможно, и сам предпочел отбывать срок в качестве обычного зека, а не экстремиста с желтой биркой. Так что действительное число тех, кто сидит за политическую позицию, комментарии, донаты, участие в протестах, мы не знаем и не узнаем до тех пор, пока не сменится власть и не откроются архивы и рты.

Цифры, впрочем, рано или поздно станут известны всем. Я сейчас не о том. Просто американские дипломаты и чиновники, искренне пытающиеся помочь борцам за свободу в Венесуэле, Беларуси, Никарагуа, Иране, не учитывают одну важную вещь. Диктаторские режимы держатся не только на репрессиях. Они держатся на чудовищном вранье. Диктатору соврать – что чихнуть. Хочешь, Трамп, тыщу зеков? Пожалуйста: я тебе обещаю, что освобожу их. Хочешь миллион? Да хоть трижды. Мне пообещать ничего не стоит, а тебе приятно. Санкции снимешь, а там и что-нибудь новенькое произойдет – в Иране, например. И появятся новые задачи, которые нужно решать срочно. А политзеки посидят – кто о них теперь вспомнит, когда Иран полыхает?

Аятоллы, к слову, действуют точно так же, как все диктаторы мира, – от Венесуэлы до Беларуси. Они предлагают Трампу переговоры. Механизм такой же – пообещать все, что угодно, только бы Америка не нанесла удар. А там, глядишь, еще где-нибудь полыхнет, и теперь уже Иран станет не самой важной темой мировой повестки. Подписать с США договор о ядерной программе, к слову, аятоллы обещали еще прошлой весной. Как и Лукашенко – освободить политзаключенных.

Он десятилетиями говорит: посажу их всех в один самолет - и пусть улетают куда хотят, меньше народа – больше кислорода. Удивительно, что многие до сих пор воспринимают его слова всерьез. Цитируют, ссылаются, прогнозируют («аналитики считают, исходя из обещаний Лукашенко, что все политзаключенные будут освобождены перед Первомаем, но полнолуние и ретроградный Меркурий могут слегка сдвинуть эту дату в сторону Ивана Купалы»). И не понимают, что попросту распространяют вранье.

Один политзаключенный, кстати, до сих пор по всем американским бумагам считается освобожденным. Это Николай Статкевич. Второй раз в списки не внесут. Да и зачем? Обещание-то выполнено.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

