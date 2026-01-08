Правительство Венесуэлы объявило о начале процесса освобождения политзаключенных 8.01.2026, 21:48

2,036

В местах заключения Венесуэлы содержатся 893 политзаключенных, включая 86 иностранцев.

Национальное правительство Венесуэлы объявило о начале процесса освобождения из тюрем «значительного числа венесуэльских и иностранных граждан». Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, сообщает Venezolana de Television.

«В целях внесения вклада и содействия тем усилиям, которые все должны приложить ради национального единства и мирного сосуществования, боливарианское правительство совместно с государственными институтами приняло решение об освобождении значительного числа граждан Венесуэлы и иностранных граждан, и эти процессы освобождения начинаются уже с этого момента», — заявил Родригес.

Политик добавил, что этот жест боливарианского правительства продиктован «искренним стремлением к миру».

По данным правозащитной организации Human Rights Watch на 8 декабря прошлого года в местах заключения Венесуэлы содержалось 893 политзаключенных, включая 86 иностранцев. Многие из них подверглись насильственным исчезновениям, произвольному и режиму инкоммуникадо, а также отказу в соблюдении процессуальных норм. По меньшей мере 90 человек страдают от серьезных заболеваний и получают крайне неадекватное лечение.

