СМИ: В Грозном сын Кадырова разбился в ДТП 16.01.2026, 21:14

1,672

Адама Кадырова реанимируют.

Сын главы Чечни Адам Кадыров госпитализирован после дорожной аварии в Грозном, сообщили 16 января чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso и издание «Кавказ.Реалии», ссылаясь на источники.

По их информации, Адам Кадыров госпитализирован в тяжелом состоянии без сознания. Он находится в республиканской больнице в Грозном. Niyso утверждает, что пострадавшего реанимируют и готовят к перевозке в Москву.

По данным источников, кортеж Кадырова передвигался на большой скорости, участниками ДТП стали несколько автомобилей, пострадали несколько человек

Грозный перекрыли после аварии. В частности, закрыты дороги, ведущие к больнице, куда доставили Кадырова.

18-летний Адам Кадыров — один из самых известных детей главы Чечни Рамзана Кадырова. В сентябре 2023 года Кадыров-старший опубликовал видео, на котором на тот момент 15-летний Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда сказал, что гордится сыном. После этого Адаму Кадырову стали присваивать различные награды, а сам он занял несколько высокопоставленных постов в Чечне. В частности, Адам Кадыров — секретарь совета безопасности Чечни и куратор республиканского МВД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com