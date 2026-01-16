СМИ: В Грозном сын Кадырова разбился в ДТП
- 16.01.2026, 21:14
Адама Кадырова реанимируют.
Сын главы Чечни Адам Кадыров госпитализирован после дорожной аварии в Грозном, сообщили 16 января чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso и издание «Кавказ.Реалии», ссылаясь на источники.
По их информации, Адам Кадыров госпитализирован в тяжелом состоянии без сознания. Он находится в республиканской больнице в Грозном. Niyso утверждает, что пострадавшего реанимируют и готовят к перевозке в Москву.
По данным источников, кортеж Кадырова передвигался на большой скорости, участниками ДТП стали несколько автомобилей, пострадали несколько человек
Грозный перекрыли после аварии. В частности, закрыты дороги, ведущие к больнице, куда доставили Кадырова.
18-летний Адам Кадыров — один из самых известных детей главы Чечни Рамзана Кадырова. В сентябре 2023 года Кадыров-старший опубликовал видео, на котором на тот момент 15-летний Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда сказал, что гордится сыном. После этого Адаму Кадырову стали присваивать различные награды, а сам он занял несколько высокопоставленных постов в Чечне. В частности, Адам Кадыров — секретарь совета безопасности Чечни и куратор республиканского МВД.