Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук

10.01.2026, 15:33

6,554

Коллаж: tsn.ua

Цель Москвы очевидна.

8–9 января 2026 года Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине за последнее время. В ночь с 8 на 9 января по украинской территории был выпущен целый рой боевых дронов и ракет, нацеленных прежде всего на объекты критической инфраструктуры. Под ударом оказалась столица, где взрывы прогремели в нескольких районах, а также западные области страны. Особо резонансным эпизодом стало применение баллистической ракеты «Орешник».

Масштабные ракетно-дроновые атаки России на украинскую инфраструктуру стали частью долгосрочной стратегии Кремля еще с осени 2022 года, и в 2025-м эта кампания только усилилась.

Цель Москвы очевидна. Сломить экономику и волю сопротивления Украины, погрузив города в холод и тьму, а также затруднить снабжение украинской армии, разрушая транспортные пути и объекты снабжения. Одновременно такие удары рассчитаны на то, чтобы воздействовать на настроение населения и руководство Украины, подталкивая их к уступкам на переговорах под страхом дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации. Эта стратегия терроризирования тыла не принесла России решающих успехов на поле боя, но нанесла серьезный ущерб украинской инфраструктуре и создала постоянное давление на гражданское население. В сочетании с затяжными позиционными боями на фронте, она превратила все это в тяжелую войну на истощение.

На первый взгляд, принципиально нового в целях Кремля не наблюдается. Российская армия продолжает методично разрушать энергетическую систему и другие ключевые инфраструктурные объекты Украины, как делала это весь прошлый год. Однако есть и важные нюансы, указывающие на определенную эволюцию подхода Москвы. Во-первых, это очередное (спустя полтора года) применение ракеты «Орешник». Кремль продемонстрировал готовность пойти на этот шаг, причем по Западу Украины, вблизи от границы с Польшей.

Это может означать, что Москва стремится усилить давление и запугать не только Украину, но и ее западных союзников. Фактически показать, что у России есть в резерве более мощные и дальнобойные средства, против которых у Украины мало защиты. Является ли это кардинальной сменой стратегии? Скорее, это можно расценивать как эскалацию в рамках прежней стратегии. Цель все та же. Принудить Киев к капитуляции или уступкам. Но средства становятся все более жесткими и рискованными с точки зрения потенциальной эскалации конфликта за пределы Украины.

Во-вторых, политический контекст нынешних ударов придает им особый оттенок. Наступление 2026 года ознаменовалось активизацией дипломатических усилий по поиску мира. На международных саммитах обсуждаются планы прекращения огня и гарантии безопасности для Украины. В частности, в начале января в Париже прозвучали инициативы о введении в Украину ограниченного миротворческого контингента из европейских войск после заключения перемирия. Однако Москва резко отвергла саму идею присутствия западных военных на украинской территории. Официальные лица РФ заявили, что любые иностранные солдаты в Украине будут рассматриваться как «законные военные цели». Таким образом, Кремль дал понять, что не приемлет условия, которые могли бы ограничить его влияние или присутствие в Украине даже в случае перемирия. На этом фоне российская ракетная атака выглядит как демонстрация силы и решимости продолжать войну на своих условиях. Между прочим, именно Запад Украины рассматривался как место дислокации потенциального франко-британского контингента, введение которого после перемирия задекларировали президенты Украины, Франции и премьер Великобритании. Очевидно, российская сторона пытается показать, что и на этот контингент «найдется управа». И не будет ПВО, способного от этой угрозы защитить.

Наконец, «Орешник» - это своеобразный «ответ» на унизительный захват американскими военными ряда танкеров российского «теневого флота» в рамках блокирования американцами поставок нефти из Венесуэлы. Танкер даже поднял российских флаг и был официально перерегистрирован в России, но это не остановило американскую «береговую охрану». Все это очень расстроило российских «ура-патриотов», и «Орешник» по Украине, очевидно, с точки зрения Кремля призван помочь укрепить имидж и репутацию «непобедимости».

В итоге, январская атака 2026 года скорее подтверждает неизменность общей стратегии РФ. Ведение войны на истощение, давление на украинское население и инфраструктуру, нежели знаменует какую-то кардинальную смену курса. Однако она сигнализирует об усилении этой стратегии. Еще больший размах ударов и готовность идти на рискованные шаги ради достижения своих целей.

Россия демонстрирует, что, несмотря на переговоры и призывы к миру, она готова продолжать разрушительную кампанию. Для Украины и ее союзников это означает необходимость дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и энергетической устойчивости, чтобы пережить эту войну на истощение.

В целом же массированный обстрел 8–9 января показал, что никакого смягчения позиции Кремля не происходит. Напротив, Москва удваивает ставку на ракетный террор как средство принудить Украину принять ее условия. Это тревожный сигнал, но вместе с тем и признак определенной стратегической ограниченности. Не добившись решающих побед на поле боя, Россия вновь делает ставку на разрушение городов и страдания мирных жителей, что лишь укрепляет решимость Украины сопротивляться до конца, опираясь на поддержку международного сообщества.

Петр Олещук, специально для Charter97.org

