закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, куда именно попала запущенная по Львову ракета «Орешник»

11
  • 10.01.2026, 9:26
  • 24,058
Стало известно, куда именно попала запущенная по Львову ракета «Орешник»
Фото: Служба беспеки України

Издание Reuters узнало о месте удара.

Поздно вечером 8 января российские оккупанты ударили баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по территории Львовской области.

Официальной информации о месте попадания ракеты не было — ночью сообщали о попадании в объект критической инфраструктуры. Зато издание Reuters узнало о месте удара.

Один из высокопоставленных украинских чиновников на правах анонимности заявил, что ракета якобы попала в цех государственного предприятия. Удар вызвал «незначительные пробития бетонных конструкций» и образовал кратеры в лесной местности.

В СБУ взамен заявили, что Россия имела целью уничтожить гражданскую инфраструктуру в регионе на фоне «стремительного ухудшения погодных условий».

В российском заявлении говорилось, что враг использовал ракету для удара по энергетической инфраструктуре и заводу, где изготавливались дроны, которые использовались во время нападения на резиденцию Путина. Эту атаку назвали ответом на нападение на резиденцию Путина, которое опровергла и Украина, и данные разведки США.

Европейские союзники Украины назвали этот удар, который пришелся неподалеку от границы с Польшей, попыткой запугать их. Зато аналитики, с которыми общались журналисты, считают, что удар имел целью запугать Украину на решающем этапе переговоров о завершении войны.

На момент публикации новости информация о попадании в цех государственного предприятия не комментировалась официальными представителями власти или военного командования.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов