Стало известно, куда именно попала запущенная по Львову ракета «Орешник» 11 10.01.2026, 9:26

24,058

Фото: Служба беспеки України

Издание Reuters узнало о месте удара.

Поздно вечером 8 января российские оккупанты ударили баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по территории Львовской области.

Официальной информации о месте попадания ракеты не было — ночью сообщали о попадании в объект критической инфраструктуры. Зато издание Reuters узнало о месте удара.

Один из высокопоставленных украинских чиновников на правах анонимности заявил, что ракета якобы попала в цех государственного предприятия. Удар вызвал «незначительные пробития бетонных конструкций» и образовал кратеры в лесной местности.

В СБУ взамен заявили, что Россия имела целью уничтожить гражданскую инфраструктуру в регионе на фоне «стремительного ухудшения погодных условий».

В российском заявлении говорилось, что враг использовал ракету для удара по энергетической инфраструктуре и заводу, где изготавливались дроны, которые использовались во время нападения на резиденцию Путина. Эту атаку назвали ответом на нападение на резиденцию Путина, которое опровергла и Украина, и данные разведки США.

Европейские союзники Украины назвали этот удар, который пришелся неподалеку от границы с Польшей, попыткой запугать их. Зато аналитики, с которыми общались журналисты, считают, что удар имел целью запугать Украину на решающем этапе переговоров о завершении войны.

На момент публикации новости информация о попадании в цех государственного предприятия не комментировалась официальными представителями власти или военного командования.

