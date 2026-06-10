Бензин массово пропадает уже и на юге России 2 10.06.2026, 16:58

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В Краснодаре уже стало сложно заправиться на обычных АЗС.

Россияне в социальных сетях бьют тревогу и сообщают, что дефицит бензина распространяется по югу России, перекинувшись с Крыма на Краснодарский край и Дагестан, пишет «Диалог».

Один из пользователей записал видео, в котором рассказал, что компания, предоставляющая топливные карты, предупредила клиентов о проблемах с бензином и дизельным топливом в регионе.

По его словам, в Краснодаре уже стало сложно заправиться на обычных АЗС, в том числе на заправках «Лукойла». При этом резервуары, которые еще поддерживали поставки, якобы находились в Армавире и Волгограде, однако сейчас и они практически опустели.

«Всем добрый день! Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты, и сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива: как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Единственные резервуары, которые нас кормили, были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но те резервуары уже пустые. Скажем так, уже всё последнее оттуда вытащили, и нас предупредили, что будет очень большой дефицит. Скорее всего, топливо будут выдавать по лимиту, поэтому, если что, имейте в виду: похоже, до нас ситуация с Крымом тоже добирается, потому что все остальные резервуары уже у нас разрушены», — заявил он.

Также сообщается, что крупные сети — «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл» — уже отменяют скидки и готовятся обслуживать в первую очередь юридических лиц с топливными картами. По словам автора видео, выдача дизельного топлива также может быть ограничена лимитами.

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