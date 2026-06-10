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Силы обороны Украины подбили сухогруз Lady Augusta и парализовали работу порта в Мариуполе

  • 10.06.2026, 12:28
  • 1,502
Силы обороны Украины подбили сухогруз Lady Augusta и парализовали работу порта в Мариуполе
архивное фото: facebook.com/marport.offpage

Порт полностью обесточен и не может функционировать.

Украинские подразделения уничтожили ключевую инфраструктуру Мариупольского торгового порта . Теперь он полностью обесточен и не может функционировать.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление 1-го корпуса НГУ «Азов».

Что уничтожили в порту

В результате совместной операции нескольких подразделений - 1-го корпуса НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ЦСО «А» и СБС - поражены следующие объекты:

электроподстанции;

радиолокационное оборудование;

ремонтная инфраструктура;

башня управления;

емкости с горюче-смазочными материалами.

Отдельной целью стал сухогруз «Lady Augusta» - он входит в так называемый теневой флот России и находится под санкциями. Он также поражен во время операции.

Последствия для оккупантов

Мариупольский торговый порт полностью обесточен. Логистика российских войск в регионе существенно затруднена.

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