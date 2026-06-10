Украинские военные отрезали оккупантам доступ к порту Мариуполя 1 10.06.2026, 12:14

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Операцию провели бойцы «Азова» совместно с СБУ и СБС.

Украинские Силы Обороны нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры в оккупированном Мариуполе, который используется российскими войсками для логистического обеспечения на Юге Украины.

Как сообщили в 1-м корпусе НГУ «Азов», операция была проведена совместно с подразделениями СБУ и СБС Украины.

В результате атаки были поражены объекты критической инфраструктуры порта. Повреждения получили электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, диспетчерская башня и резервуары с горюче-смазочными материалами.

Также известно о поражении сухогруза Lady Augusta, который находится под санкциями и используется в составе российского «теневого флота».

В «Азове» заявили, что после удара порт оказался полностью обесточен, а возможности его использования в военных целях на данный момент отсутствуют.

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