Украинские военные отрезали оккупантам доступ к порту Мариуполя

Украинские военные отрезали оккупантам доступ к порту Мариуполя1
- 10.06.2026, 12:14
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Операцию провели бойцы «Азова» совместно с СБУ и СБС.
Украинские Силы Обороны нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры в оккупированном Мариуполе, который используется российскими войсками для логистического обеспечения на Юге Украины.
Как сообщили в 1-м корпусе НГУ «Азов», операция была проведена совместно с подразделениями СБУ и СБС Украины.
В результате атаки были поражены объекты критической инфраструктуры порта. Повреждения получили электроподстанции, радиолокационное оборудование, ремонтная инфраструктура, диспетчерская башня и резервуары с горюче-смазочными материалами.
Также известно о поражении сухогруза Lady Augusta, который находится под санкциями и используется в составе российского «теневого флота».
В «Азове» заявили, что после удара порт оказался полностью обесточен, а возможности его использования в военных целях на данный момент отсутствуют.