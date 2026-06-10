ВСУ ракетами ударили по мосту из оккупированного Геническа на Арабатскую стрелку 5 10.06.2026, 9:08

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Движение российского транспорта перекрыто.

Вооруженные силы Украины в ночь на 10 июня нанесли удар по мосту из временно оккупированного Геническа на Арабатскую стрелку.

Эту информацию подтвердил так называемый «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо, назначенный российскими оккупантами, пишет Диалог.UA.

Оккупационная российская администрация утверждает, что для удара по мосту в районе Геническа ВСУ применили ракеты.

Последствия удара пока не известны, но движение транспорта в этом районе перекрыто. Перед этим, 9 июня, украинские БпЛА атаковали Чонгарский мост - единственную короткую дорогу между аннексированным Крымом и материковой частью Украины.

Российские оккупанты перекрыли движение и призвали местных жителей выбирать путь в объезд. Таким образом, Силы обороны Украины последовательно блокируют сухопутный коридор из России в аннексированный Крым.

ВСУ начали наносить удары по логистике российских оккупантов в сухопутном коридоре в Крым в мае текущего года. Речь идет про трассу из Ростова-на-Дону через Таганрог и далее через оккупированные Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Потери врага в сухопутном коридоре в Крым за последнее время стали такими большими, что командующий группировкой войск «Восток» оккупационной армии РФ запретил движение военного грузового транспорта на участке Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь на временно оккупированных территориях Украины.

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