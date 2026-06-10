Темная лошадка в гонке ИИ 1 10.06.2026, 17:02

Фото: Samuel Boivin/Shutterstock

Что известно о новой Siri от Apple.

Apple представила обновленную версию голосового помощника Siri, рассчитывая укрепить позиции в стремительно растущем рынке искусственного интеллекта. Новинку показали на ежегодной международной конференции разработчиков WWDC, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от прежней стратегии, компания решила опереться не на собственные языковые модели, а на технологии Google. Новый Siri сможет работать через голосовые команды, поисковую строку и интерфейс, напоминающий чат-ботов.

Главное преимущество Apple заключается не в разработке нейросетей, а в доступе к данным пользователей. Siri получит возможность анализировать сообщения, календарь и другую информацию на устройстве, чтобы давать более персонализированные ответы и выполнять сложные задачи.

Еще одним козырем компании называют собственные процессоры и аппаратную экосистему. Значительная часть функций будет выполняться непосредственно на устройствах без обращения к удаленным серверам, что позволит повысить скорость работы и снизить зависимость от интернет-соединения.

По данным СМИ, Apple платит Google около 1 млрд долларов в год за использование технологий искусственного интеллекта. Эксперты считают, что такой подход обходится значительно дешевле разработки собственных моделей и позволяет компании сосредоточиться на пользовательском опыте.

Однако запуск будет постепенным. Обновленный Siri сначала появится осенью в США и только на английском языке. В странах Евросоюза и Китае релиз отложен из-за регуляторных ограничений. Несмотря на осторожную реакцию инвесторов, аналитики считают, что Apple по-прежнему способна превратить свои продукты в один из главных каналов доступа к технологиям ИИ.

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