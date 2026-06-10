В Украине установят антидроновые сетки у границы с Беларусью
- 10.06.2026, 16:25
- 1,010
Работы уже начались.
В Волынской области отдельные дороги в приграничных с Беларусью районах защитят антидроновыми сетками. Об этом «Суспільне Луцк» сообщил исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Роман Романюк.
По его словам, такие сетки уже доказали свою эффективность на юге и востоке Украины.
«Сетки — это те вещи, которые сейчас помогают на юге и востоке. Россия и Беларусь проводят различную разведку. Для нас важно показать им, дать сигнал, что мы максимально защищены. Это не означает, что к нам завтра что-то полетит, но это показатель подготовки», — сказал глава ОВА.
Сколько именно сеток планируют установить и на каких участках, в администрации не уточняют.
Романюк также отметил, что укрепление границы продолжается. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 10 июня скопления личного состава или техники на линии границы с Беларусью в пределах Волынской области не наблюдается.