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В Украине установят антидроновые сетки у границы с Беларусью

  • 10.06.2026, 16:25
  • 1,010
В Украине установят антидроновые сетки у границы с Беларусью
иллюстративное фото

Работы уже начались.

В Волынской области отдельные дороги в приграничных с Беларусью районах защитят антидроновыми сетками. Об этом «Суспільне Луцк» сообщил исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Роман Романюк.

По его словам, такие сетки уже доказали свою эффективность на юге и востоке Украины.

«Сетки — это те вещи, которые сейчас помогают на юге и востоке. Россия и Беларусь проводят различную разведку. Для нас важно показать им, дать сигнал, что мы максимально защищены. Это не означает, что к нам завтра что-то полетит, но это показатель подготовки», — сказал глава ОВА.

Сколько именно сеток планируют установить и на каких участках, в администрации не уточняют.

Романюк также отметил, что укрепление границы продолжается. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 10 июня скопления личного состава или техники на линии границы с Беларусью в пределах Волынской области не наблюдается.

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