Внук Джона Кеннеди носит галстук деда на удачу
- 10.06.2026, 16:13
Это самая ценная семейная реликвия.
Джек Шлоссберг, внук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, рассказал, что регулярно носит галстук своего знаменитого деда и считает его талисманом на удачу, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).
Об этом 33-летний общественный деятель сообщил в эфире программы «Radio Andy». Во время интервью ведущий Энди Коэн спросил Шлоссберга, какой семейный артефакт он ценит больше всего из вещей, принадлежавших Джону Кеннеди или его сыну Джону Кеннеди-младшему.
В ответ Джек указал на свой галстук и заявил: «Это мой любимый галстук. Он принадлежал Джону Кеннеди. Я ношу его на удачу».
По словам Шлоссберга, в его гардеробе всего пять галстуков, и этот входит в число самых важных. Он надевал его не только на телевизионные выступления, но и на значимые мероприятия. Среди них — слушания по утверждению его матери Кэролайн Кеннеди на пост посла США в Японии в 2013 году и выступление в Белом доме в 2024-м году.
Говоря о наследии своего дяди Джона Кеннеди-младшего, Шлоссберг признался, что сохранившихся вещей оказалось немного. По его словам, у него есть лишь старые часы, которые уже не работают.
Джек отметил, что мать сохранила для него несколько памятных предметов семьи Кеннеди, благодаря которым он чувствует связь с одним из самых известных политических кланов в истории США.