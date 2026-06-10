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Внук Джона Кеннеди носит галстук деда на удачу

  • 10.06.2026, 16:13
Внук Джона Кеннеди носит галстук деда на удачу
Джек Шлоссберг
Фото: Getty Images

Это самая ценная семейная реликвия.

Джек Шлоссберг, внук 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, рассказал, что регулярно носит галстук своего знаменитого деда и считает его талисманом на удачу, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

Об этом 33-летний общественный деятель сообщил в эфире программы «Radio Andy». Во время интервью ведущий Энди Коэн спросил Шлоссберга, какой семейный артефакт он ценит больше всего из вещей, принадлежавших Джону Кеннеди или его сыну Джону Кеннеди-младшему.

В ответ Джек указал на свой галстук и заявил: «Это мой любимый галстук. Он принадлежал Джону Кеннеди. Я ношу его на удачу».

По словам Шлоссберга, в его гардеробе всего пять галстуков, и этот входит в число самых важных. Он надевал его не только на телевизионные выступления, но и на значимые мероприятия. Среди них — слушания по утверждению его матери Кэролайн Кеннеди на пост посла США в Японии в 2013 году и выступление в Белом доме в 2024-м году.

Говоря о наследии своего дяди Джона Кеннеди-младшего, Шлоссберг признался, что сохранившихся вещей оказалось немного. По его словам, у него есть лишь старые часы, которые уже не работают.

Джек отметил, что мать сохранила для него несколько памятных предметов семьи Кеннеди, благодаря которым он чувствует связь с одним из самых известных политических кланов в истории США.

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