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Беларусь ждет резкая смена погоды

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  • 10.06.2026, 16:48
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Беларусь ждет резкая смена погоды
Фото: Charter97.org

После тропических ливней и гроз в страну придет похолодание.

В ближайшие дни погода в Беларуси будет неустойчивой. В разных регионах страны температура будет заметно отличаться — разброс может достигать 12 градусов. «Белгидромет» предупреждает о грозах, сильных ливнях, порывистом ветре, а затем — о резком похолодании.

Изменение погоды начнется уже предстоящей ночью из-за поступления воздушных масс из Польши. Сначала грозы с сильными ливнями накроют западную часть страны. Днем 11 июня осадки распространятся практически на всю Беларусь. Местами возможны шквалы до 20 метров в секунду, также не исключен туман. При этом дневная температура составит от 18 градусов на западе до 30 градусов на востоке.

В пятницу ожидается заметное понижение температуры. Днем воздух прогреется лишь до 13—20 градусов. Теплая погода ненадолго сохранится только на востоке страны, где может быть до 28 градусов. Ливни, грозы и порывистый ветер при этом сохранятся.

В дальнейшем температура в Беларуси будет на 1—4 градуса ниже климатической нормы.

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