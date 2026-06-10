Спал ли Трамп на финале НБА? 3 10.06.2026, 16:43

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Фото: AP

Президент США снова привлек внимание.

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА, который прошел 8 июня на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Однако внимание публики привлекла не только сама игра между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», но и поведение главы государства, пишет Hollywoodlife (перевод — сайт Charter97.org).

В социальных сетях активно распространяются видео, на которых Трамп выглядит уставшим и на несколько секунд закрывает глаза. Это породило волну обсуждений и предположений о том, что 79-летний президент мог задремать прямо во время матча. Официальных подтверждений этому нет.

Trump has fallen asleep at the NBA Finals pic.twitter.com/j9AOnzDDxe — FactPost (@factpostnews) June 9, 2026

Не менее заметной оказалась реакция зрителей. Во время появления Трампа на большом экране часть болельщиков встретила его свистом и неодобрительными выкриками, хотя среди присутствовавших были и те, кто демонстрировал поддержку президенту.

По сообщениям американских СМИ, визит Трампа вызвал дополнительные меры безопасности, что вызвало недовольство некоторых зрителей из-за усиленного контроля на входах и вокруг арены.

Среди знаменитостей, посетивших игру, были актеры Тина Фей и Бен Стиллер, режиссер Спайк Ли, а также известный поклонник «Никс» Тимоти Шаламе.

На матче также присутствовал мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Он сообщил журналистам, что приобрел билет примерно за 1000 долларов и не планировал встречаться с президентом во время игры.

Интерес к финалу оказался настолько высоким, что стоимость билетов на матч достигала от 3000 до 20 000 долларов.

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