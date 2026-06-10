Сила Китая пошатнулась 10.06.2026, 16:07

США могут это использовать.

Американские аналитики и авторы внешнеполитических концепций призывают Вашингтон перейти от преимущественно оборонительной линии к более активному использованию уязвимостей Китая. По их оценке, текущая конкуренция между двумя державами показывает, что Пекин уже научился превращать собственные сильные стороны в инструмент давления, тогда как США пока используют этот потенциал недостаточно системно, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых рычагов названа зависимость Китая от глобальных цепочек поставок, особенно в сфере редкоземельных металлов и полупроводников. Поскольку Китай контролирует значительную часть переработки редкоземельных элементов, любые ограничения экспорта способны вызвать сбои в американской промышленности. В ответ Вашингтону предлагается усиливать контроль над экспортом технологий, а также координировать действия с союзниками, включая Японию и Нидерланды, которые играют ключевую роль в производстве оборудования для чипов.

Отдельное внимание уделяется экономической структуре Китая. Страна зависит от экспорта и сталкивается с внутренними проблемами — замедлением роста, долговой нагрузкой, кризисом недвижимости и высокой безработицей среди молодежи. При этом внутреннее потребление не компенсирует объем промышленного производства, что делает экономику уязвимой к внешнему давлению через торговые ограничения и коалиции стран, защищающих собственную промышленность.

Финансовая система также рассматривается как потенциальная точка давления. Значительная часть мировой торговли Китая номинирована в долларах, а доступ к долларовой ликвидности критически важен для китайских компаний и банков. В теории, ограничения на долларовые операции могли бы стать мощным инструментом воздействия, однако такой шаг несет высокие риски для мировой экономики и требует согласованных действий союзников.

Энергетическая зависимость Китая от импорта нефти и сырья также обозначена как фактор уязвимости. Большая часть поставок проходит через морские маршруты и узкие стратегические проливы, что делает их потенциальной точкой давления в случае кризиса. Аналогичная зависимость наблюдается по ряду промышленных металлов и компонентов для высокотехнологичного производства.

Кроме экономических инструментов, обсуждается и информационно-политическое измерение. США предлагают активнее выявлять и публично разоблачать зарубежные операции влияния Пекина, включая работу медиа, сетей влияния и кибероперации. По мнению авторов стратегии, прозрачность подобных действий способна подорвать международный имидж Китая и усилить сопротивление его политическому влиянию.

В целом новая концепция предполагает сочетание промышленной политики, финансового давления, координации с союзниками и информационных мер. Ее цель — не эскалация конфликта, а формирование устойчивого набора инструментов, которые позволят США сдерживать Китай и навязывать ему более высокую цену за агрессивные действия в экономике и геополитике.

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