В Беларуси вводят пенсионные новшества
- 10.06.2026, 16:37
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Стало известно, кого они затронут.
Правительство Беларуси ввело изменения по реабилитации и проживанию в социальных пансионатах. Некоторые из них напрямую касаются людей пенсионного возраста, пишет проект «Хризантема».
Одно из изменений — сократили список документов, которые нужно предоставить для прохождения курса социальной реабилитации (абилитации) и проживания в социальных пансионатах.
Еще одно новшество — курс такой реабилитации, который составляет 30 дней в течение календарного года, теперь можно разделить на две части.
Изменения затронули также и предоставление специальных жилых помещений в социальных пансионатах. Среди прочего пересмотрели список тех, кто имеет право на внеочередное и первоочередное получение таких помещений. К примеру, теперь вне очереди могут претендовать на такую услугу почетные доноры.
Также ввели дополнительное основание для временного проживания в социальных пансионатах. Экстренно разместить в таких учреждениях сроком до трех месяцев смогут людей пенсионного возраста и инвалидов I и II группы, если те, кто осуществляет за ними уход, временно не могут этого делать по объективным причинам.
Еще одно изменение — расширили список граждан, которые смогут проживать в социальных пансионатах без взимания платы. В их число включили людей пенсионного возраста: женщин — с 58 лет, а мужчин — с 63 лет. Ранее такую услугу бесплатно могли получить только те, кому исполнилось 65 лет. А тем, кому было меньше лет, эта опция была доступна за деньги.