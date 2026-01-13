Знаковая дата 1 Аббас Галлямов

13.01.2026

Аббас Галлямов

Кремлю наконец стало с «дедами» не по пути.

До недавнего времени власти России очень любили проводить параллели между «СВО» и Великой Отечественной. Термин «денацификация» ведь появился совсем не случайно. Запуская его, Кремль хотел показать, что нынешняя война ведется с тем же самым врагом, с которым еще «деды воевали».

Рубежная дата, которую мы пересекли вчера, – «СВО» теперь официально идет дольше Великой Отечественной, – вынудила пропаганду радикально изменить подход. Теперь они вовсю кричат, что «сравнивать глупо», ведь «это совсем другая война». Для сравнения они теперь предлагают то Северную войну, то войну Столетнюю.

Что ж, как говорится, и на том спасибо. Во-первых, зафиксируем, что с Великой Отечественной нынешние события не имеют ничего общего. Природа СВО в корне отличается от природы той войны.

Во-вторых, обратим внимание на то, что в качестве примера для сравнения Кремль теперь предлагает нам войны, которые велись за короны и за территории – то есть, войны империалистические, колониальные.

Это действительно была знаковая дата, она заставила Кремль хотя бы на время прекратить злоупотреблять памятью дедов.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

