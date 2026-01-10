В Кремле, по всей видимости, траур

В Кремле, по всей видимости, траур12
- 10.01.2026, 22:22
Песков не знает, как доложить об этом Путину.
В Кремле, должно быть, траур. Песков не знает, как доложить Путину о падении его популярности.
Пресса пишет, что ежегодная статистика просмотров «Википедии» фиксирует снижение общественного интереса к Путину. По итогам 2025-го года его обошел умерший от передоза рэпер Паша Техник. А в спину Путину «дышит» ушедший из жизни Тигран Кеосоян. Он третий.
Что здесь скажешь? Был советский анекдот: «Кто такой Брежнев? Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой».
Другие времена, другие лица, та же ситуация.
