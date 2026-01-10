В Кремле, по всей видимости, траур 12 Телеграм-канал «Времени На Раскачку Нет»

10.01.2026, 22:22

48,002

Песков не знает, как доложить об этом Путину.

В Кремле, должно быть, траур. Песков не знает, как доложить Путину о падении его популярности.

Пресса пишет, что ежегодная статистика просмотров «Википедии» фиксирует снижение общественного интереса к Путину. По итогам 2025-го года его обошел умерший от передоза рэпер Паша Техник. А в спину Путину «дышит» ушедший из жизни Тигран Кеосоян. Он третий.

Что здесь скажешь? Был советский анекдот: «Кто такой Брежнев? Мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой».

Другие времена, другие лица, та же ситуация.

