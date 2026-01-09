Процесс пошел 5 Ирина Халип

9.01.2026, 11:05

6,342

Ирина Халип

Бурное начало года — признак перемен.

Ничто так не радует в начале года, как череда бурных событий, меняющих мир. «Воскрешение» командира РДК Дениса Капустина вместе с полумиллионом долларов, переданных Кремлем в Украину за его убийство (теперь эти деньги пойдут на нужды ВСУ), арест Мадуро американцами, нарастающие протесты в Иране – с таким началом год точно не будет обычным.

Мир давно уже никуда не годится, это мы все поняли. Но незыблемость зла, которая постепенно становится нормой и вызывает привыкание, на фоне таких событий вновь оказывается под большим сомнением, а перемены становятся уже не просто желанными, а осязаемыми, реальными, весомыми. И пусть это сейчас не у нас, а в других странах и даже на других континентах, – Вселенная устроена так, что любое важное для миропорядка событие вызывает цепную реакцию. Далеко не всегда это ведет к переменам к лучшему. Но к переменам – уж точно всегда.

Зимой 2011 года, когда мы, участники Площади-2010, сидели в СИЗО КГБ, глупые кагэбэшники пытались рассказами об «арабской весне» нас деморализовать. Они говорили: «Про вас давно все забыли, вы из вчерашних новостей, в мире такое происходит – революция в Тунисе, революция в Египте, революция в Йемене!» Они не поняли, насколько нам, революционерам, это поднимало настроение и укрепляло дух. В мире идут революции — значит, диктаторы все-таки получают по заслугам. Это согревало нас холодными тюремными ночами похлеще, чем чай в железной кружке. Начавшись в Тунисе, серия революций перекинулась на другие арабские страны. Уже выйдя из тюрьмы, мы смогли своими глазами на больших экранах увидеть унижение и смерть омерзительнейшего Каддафи. Революция не приходит одна, что тут скажешь.

А за несколько лет до того мы видели, как один за другим меняются волей вышедших на площадь людей режимы в Украине, потом в Грузии, затем в Кыргызстане. Следующими были мы – Площадь-2006, палаточный городок, рассуждения журналистов мировых медиа о том, как назвать белорусскую революцию: васильковой или белой? Наши протесты были подавлены, но еще до того мы успели с восторгом и легкой завистью увидеть, как отважные люди отказываются принимать будущее, которое им пытаются навязать мошенники, и отстаивают свое право решать, как им жить. Мы произносили, как названия книг или любимых песен, — «оранжевая революция, тюльпановая революция, революция роз». Мы носили оранжевое в знак солидарности с украинцами, покупали тюльпаны и розы. Понимали, что такая цепь событий может захватить и нас. Она и захватила — правда, не так, как мы мечтали: от тех революций нам в итоге достался Курманбек Бакиев, окопавшийся где-то то ли в Налибокской пуще, то ли в Дроздах. Его беспощадно смела следующая кыргызская революция – кстати, в 2010 году. Так что и наша Площадь была частью большого революционного процесса. Да и 2020 год, когда Беларусь охватили самые массовые протесты, — это не только пандемия ковида. В тот год протестовали Армения и Иран, Хабаровский край России и Перу, Гонконг и Ливан. А в Кыргызстане и вовсе осенью началась революция, которая привела к отставке очередного президента.

Можно вспомнить бархатные революции в Восточной Европе на излете СССР, когда коммунистические диктатуры осыпались, как осенние деревья, после выхода тысяч протестующих на улицы. Можно вспомнить 1968 год – массовые антивоенные протесты в США, «пражская весна», студенческие протесты в Европе и даже восемь смельчаков, вышедших на Красную площадь в Москве. Можно вспомнить падение сразу четырех империй в конце Первой мировой и деколонизацию после Второй.

А можно еще дальше в историю углубиться, и это только подтвердит неотвратимость цепной реакции. «Весна народов», Реформация, Великое переселение народов, да хоть катастрофа бронзового века… Все эти события мировой истории получили в конце концов общие короткие названия, соединившись в нем для простоты понимания потомками. Но каждое из них — это огромное количество случившихся в разных странах и регионах потрясений, восстаний, бунтов. «Весна народов» захватила Францию, Данию, Швецию, Швейцарию, Германию, Польшу, румынские княжества. Реформация – это огромное количество антицерковных бунтов, которые закончились Тридцатилетней войной, религиозным переделом Европы и основами свободы вероисповедания.

Словом, если уж началось — жди продолжения. Или не жди, а присоединяйся. В любом случае, начало 2026 года свидетельствует о том, что нас всех ждут новые потрясения и перемены. Приведут ли они к тому, чего мы все ждем и ради чего уже пожертвовали многим, неизвестно. Но скучно в новом году точно не будет, с чем нас всех и поздравляю.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com