Андрей Санников: Падение Мадуро дает надежду и белорусам 3 3.01.2026, 13:50

Андрей Санников

В Венесуэле произошло знаковое для всего мира событие.

Авиация США нанесла удары по военным целям в Венесуэле. Сегодня, 3 января, Дональд Трамп заявил, что американские войска захватили диктатора Николаса Мадуро и его жену.

Если Мадуро действительно отстранен от власти, кто может ее перенять? Как могут дальше развиваться события в Венесуэле?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал лидеру гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Санникову:

— Во-первых, это событие назревало давно. Мадуро считал, что находится под некой защитой других диктаторов, в том числе Лукашенко, который настойчиво звал его «в Дрозды», видимо, чтобы прикарманить наворованные венесуэльским диктатором капиталы. Не получилось.

То, что произошло в Венесуэле, — событие знаковое не только для этой страны, но и для всего мира. Стало очевидно, что в диктаторских странах только выборами и задокументированными доказательствами того, что оппозиция выиграла, ситуацию переломить невозможно. Сегодня другое время, и диктаторы празднуют свои «пирровы победы» по всему миру. Сковырнуть можно только решительными действиями демократического мира в поддержку внутренних революций. Именно это сейчас и происходит в Венесуэле.

С точки зрения преемственности власти — там ситуация наиболее простая, потому что выборы уже прошли. Фактически победила Мария Корина Мачадо — она вела активную кампанию, но поскольку было сделано все, чтобы она не смогла принять участие в выборах, кандидатом от оппозиции и победителем выборов стал Эдмундо Гонсалеса. Именно он и должен стать легитимным президентом. Основываясь на данных независимых наблюдателей и хорошо задокументированных результатах выборов, он скорее всего и будет приведен к присяге. Думаю, что это должно произойти в ближайшее время.

Когда мы с вами подводили итоги года, я говорил, что год был не таким уж плохим, потому что идут народные волнения в Иране — там народ намерен решительно добиваться отстранения режима от власти. Идут серьезные процессы в Уганде, где, по всем данным наибольшей поддержкой пользуется кандидат от оппозиции Боби Вайн. Выборы там должны состояться 15 января, и уже сегодня идет жесткое противостояние властей и оппозиции.

У меня много друзей среди лидеров венесуэльской оппозиции, и я с удовольствием их поздравляю с долгожданной победой.

События в Венесуэле дают надежду, что этот год станет переломным в том числе и для Беларуси.

