Андрей Санников: Есть два фактора, которые приведут к концу Лукашенко 30.12.2025, 18:27

Андрей Санников

Нам предстоит сделать Беларусь демократической и свободной.

Перемены в нашей стране приближают сражающаяся за свободу Украина и внушительный потенциал ненависти белорусов к преступному режиму. Об этом и не только лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал в интервью сайту Charter97.org, подводя итоги 2025-го года.

— Какие события стали главными в уходящем году?

— Главным событием уходящего года стало второе пришествие президента Дональда Трампа, который резко поменял подходы ко многим вопросам международной повестки дня, в том числе и в отношении Беларуси. Главным принципом внешней политики США стала лояльность иностранных государств и политиков лично Трампу и его администрации. Это реальность, с которой нельзя не считаться. Считаться, но не подчинять ей наши национальные интересы.

— На свободу вышел ряд политзаключенных, в том числе лидеры протестов 2020 года. Меняет ли это событие ситуацию в Беларуси?

— Я приветствую освобождение каждого из политзаключенных в Беларуси. Несколько групп были освобождены, и это результат международных санкций и действий администрации Трампа. Особенно рад освобождению ветеранов сопротивления режиму из «Европейской Беларуси», которые стали примером мужества, и после стольких лет пыток и изоляции оказались способны адекватно оценивать ситуацию в нашей стране.

Однако Лукашенко продолжает играть в свою циничную игру. Он захватывает намного больше заложников, чем выпускает. США пока предпочитают закрывать глаза на эти подлые махинации, но ситуация очевидно взрывоопасна. Необходимо срочно поднимать вопрос о том, что для политзаключенных тюрьмы и колонии являются не местами лишения свободы, а местами пыток и принудительного труда в нарушение международных обязательств Беларуси.

— В этом году вы стали омбудсменом Международного Конгресса Свободы — организации, которая объединяет борцов за свободу по всему миру. Права человека и демократия отошли на второй план даже у такой страны, как США. Есть ли шансы переломить эту тенденцию?

— Шансы есть всегда. Сегодня ситуация с демократией в мире очень плохая. Идет откровенное наступление диктатуры. Диктаторские режимы пользуются тем, что после падения Советского Союза экономические и торговые интересы стали преобладать во многих западных странах, которые готовы вести дела с диктаторами ради собственной выгоды. Но такой рост числа диктатур и их усиление угрожают самим демократическим странам.

Тем не менее я не стал бы говорить, что все так плохо. Буквально пару дней назад возобновились протесты в Иране, ключевой точке борьбы с тиранией в мире, и это после их жестокого подавления. Протесты в Сербии привели к тому, что авторитарный пророссийский президент Александр Вучич вынужден был объявить новые выборы в следующем году. В Боливии, где многие годы правили авторитарные левые Эво Моралеса, произошел поворот во время выборов: народ высказался в пользу Родриго Паса, политика, который, провозглашает приверженность демократическим ценностям. В Венесуэле продолжается всенародное сопротивление, которому США сегодня помогают силовыми методами. К этой ситуации стоит пристальней приглядеться, она может дать необходимый опыт и для белорусской оппозиции.

Во всем мире, несмотря на жестокие меры подавления оппозиции, которые преступные режимы применяют для удержания власти, сопротивление диктатурам продолжается

— Какие надежды вы связываете с 2026 годом?

— Прежде всего все надежды связаны с Беларусью, с тем, что наконец-то этот режим, который, по-моему, уже достал всех, исчезнет как дурной летаргический сон.

Здесь, конечно, велика роль Украины, которая сегодня сражается — я это неоднократно говорил и подчеркиваю — за нашу независимость и за нашу свободу. Поэтому отстаивание интересов Украины, ее независимости и территориальной целостности нами, белорусами, белорусской оппозицией будет важным фактором перемен и в нашей стране.

Это что касается внешнего фактора, а внутренний — это внушительный потенциал ненависти к преступному режиму, который обязательно приведет к его концу. Белорусы соскучились по созиданию и развитию и устали от скудоумия и хамства нынешней преступной власти.

Главная надежда, конечно, — наконец увидеть свет в конце тоннеля и вернуться в Беларусь, которую нам предстоит сделать демократической и свободной.

