«К концу следующего года должен наступить переломный момент» 30.12.2025, 14:08

2,322

Роман Свитан

ВСУ добивают российскую экономику.

Полковник Вооруженных сил Украины в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан назвал в комментарии сайту Charter97.org главные успехи ВСУ в 2025-ом году:

— Во-первых, удержание линии фронта. Украинские бойцы не допустили оперативного прорыва. Это было очень важно, так как россияне очень сильно готовились. У них основной задачей был прорыв третьей линии обороны в Донецкой области. Не прорвали, мы удержали, перемолотили под 400 тысяч россиян. Это серьезный показатель.

Во-вторых, основное достижение, это начало уничтожения российской экономики с лета этого года. То есть полгода дальние средства поражения уничтожают экономику РФ. Дальнейшее продолжение такого рода ударов приведет к развалу, к самороспуску Российской Федерации, как это было с Советским Союзом. Это основное, если говорить о стратегических задачах. Подчеркну, они выполнены довольно-таки успешно.

— В каком состоянии Россия подходит к следующему году?

— Состояние примерно такое же, как и в прошлом году, если говорить с военной точки зрения. Примерно такие же планы, как и на этот год.

Все стратегические задачи Россия перенесли на следующий год из-за их невыполнения. То есть не захвачено ни Донецка, ни Запорожской области, не говоря уже о Херсонской. Потому они практически мультиплицируют задачи этого года на следующий.

Но с экономической у них начинаются уже провалы. Это видно однозначно. И вот эти провалы по экономике, проседания по цене нефти, проседания по наполнению российской казны, отражаются в том числе на линии фронта, особенно на постановке в строй рекрута.

То есть уже нет финансовой подушки, нет того соцпакета, который они обеспечивали при подъеме и постановки в строй. Потому вот это проседание дает возможность говорить о таком синергетическом накоплении ошибки, которое в конце концов приведет к выполнению нашей статистической задачи, то есть развала России.

Думаю, что в следующем году Украина удержит линию обороны. Продолжим добивать российскую экономику.

К концу следующего года должен наступить переломный момент в провале российской экономики, которую в 2027-ом году они уже просто не вытащат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com