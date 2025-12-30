«К концу следующего года должен наступить переломный момент»
- 30.12.2025, 14:08
- 2,322
ВСУ добивают российскую экономику.
Полковник Вооруженных сил Украины в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан назвал в комментарии сайту Charter97.org главные успехи ВСУ в 2025-ом году:
— Во-первых, удержание линии фронта. Украинские бойцы не допустили оперативного прорыва. Это было очень важно, так как россияне очень сильно готовились. У них основной задачей был прорыв третьей линии обороны в Донецкой области. Не прорвали, мы удержали, перемолотили под 400 тысяч россиян. Это серьезный показатель.
Во-вторых, основное достижение, это начало уничтожения российской экономики с лета этого года. То есть полгода дальние средства поражения уничтожают экономику РФ. Дальнейшее продолжение такого рода ударов приведет к развалу, к самороспуску Российской Федерации, как это было с Советским Союзом. Это основное, если говорить о стратегических задачах. Подчеркну, они выполнены довольно-таки успешно.
— В каком состоянии Россия подходит к следующему году?
— Состояние примерно такое же, как и в прошлом году, если говорить с военной точки зрения. Примерно такие же планы, как и на этот год.
Все стратегические задачи Россия перенесли на следующий год из-за их невыполнения. То есть не захвачено ни Донецка, ни Запорожской области, не говоря уже о Херсонской. Потому они практически мультиплицируют задачи этого года на следующий.
Но с экономической у них начинаются уже провалы. Это видно однозначно. И вот эти провалы по экономике, проседания по цене нефти, проседания по наполнению российской казны, отражаются в том числе на линии фронта, особенно на постановке в строй рекрута.
То есть уже нет финансовой подушки, нет того соцпакета, который они обеспечивали при подъеме и постановки в строй. Потому вот это проседание дает возможность говорить о таком синергетическом накоплении ошибки, которое в конце концов приведет к выполнению нашей статистической задачи, то есть развала России.
Думаю, что в следующем году Украина удержит линию обороны. Продолжим добивать российскую экономику.
К концу следующего года должен наступить переломный момент в провале российской экономики, которую в 2027-ом году они уже просто не вытащат.