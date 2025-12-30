Дмитрий Бондаренко: 2026-й может стать годом перемен 1 30.12.2025, 8:13

Значительные изменения произойдут как в Беларуси, так и во всем регионе.

Каким был уходящий год для Беларуси и мира? Кто главные герои 2025 года? Чего ждать от 2026-го?

Об этом сайт Charter97.org спросил координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Бондаренко:

— Главное событие — это, безусловно, то, что Украина выстояла в войне против России. И несмотря на пропагандистские заявления Генерального штаба Вооруженных сил России, что они захватывают все больше и больше, на самом деле эксперты говорят, что агрессору не удалось захватить более 1% территории Украины.

Одновременно конец года показал, что в РФ наблюдается очень серьезный кризис во всех областях. Безусловно, общая кризисная ситуация в России стала очевидна, потому что многие говорили, что «санкции не действуют», что «Россия сильна как никогда».

Отметил бы в международном плане и твердую позицию Литвы в отношении режима Лукашенко. Литва сегодня как никто другой понимает, что может стать следующим объектом агрессии России, в том числе с использованием территории Беларуси. Поэтому она действует очень решительно — и в отношении миграционных атак, и в отношении действий Лукашенко так называемыми метеорологическими шарами.

— Конец года ознаменовался переговорами США и Украины. Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. В ближайшее время европейцы обсудят вклад каждой страны в безопасность Украины. Как вы оцениваете эти переговоры? Чего ожидать?

— Я хотел бы вернуться к обещаниям президента Трампа за один день закончить войну России против Украины. Но уже год прошел, а как говорится, «воз и ныне там». И хорошо, что переговоры идут, потому что действительно люди гибнут, страдают, и в первую очередь я имею в виду Украину. Хотелось бы, чтобы мир наступил, но мир на условиях России приведет лишь к развязыванию еще более мощной войны, которая может перерасти в мировую. Конечно, все ожидают, что будет достигнуто мирное соглашение, в основном по той линии фронта, которая существует сегодня.

Безусловно, усилилась позиция Европы в целом. Мы читаем информацию о том, что экономики и военная промышленность Германии, Польши, стран Балтии, даже Франции значительно нарастили объемы производства. Сегодня уже говорят о том, что страны Евросоюза по производству снарядов вышли на уровень, сопоставимый с российским. Это хорошая информация для Украины, потому что она усиливает ее переговорные позиции.

На мой взгляд, эти переговоры продлятся еще как минимум два-три месяца. При этом, конечно, ситуация для жителей Украины остается крайне сложной, потому что удары по энергетической системе страны приводят к тому, что люди все чаще остаются не только без света, но и без тепла. Здесь, безусловно, мы все надеемся и молимся за украинцев, чтобы они выстояли в этой ситуации.

— Вы упоминали, что в России усиливается кризис. Мы видим, что она не может справиться с последствиями санкций и ударами, которые Украина наносит по тылам, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам. Как вы думаете, что ожидает Россию в следующем году?

— Для меня маркерами ситуации в России стали такие люди, как генерал-полковник Леонид Ивашов. Он, хотя и находится в отставке, остается авторитетным в военной сфере человеком. Еще одним маркером для меня стал Андрон Кончаловский — российский режиссер, который выпустил сериал «Хроники русской революции».

Ну и, конечно, таким маркером является Игорь Липсиц — известный российский экономист, который еще за несколько месяцев до конца года говорил о том, что экономика России схлопывается. Он привел пример, что дефицит бюджета в этом году составит около 8 триллионов рублей, в пересчете это примерно 100 миллиардов долларов США.

Я хочу сказать, что подобный дефицит бюджета в конце 80-х годов в итоге привел к распаду СССР. В конце 2025 года появились шокирующие данные по промышленности: производство тракторов в России сократилось на 60%, автомобилей — на 30%. И многие другие показатели катастрофически упали.

Если говорить о Кончаловском, то его фильм был сделан в том числе и за серьезные государственные деньги. Показ фильма шел по каналу «Россия-1», по заказу главного государственного телеканала. Революционеры в фильме показаны эпатажными и смешными — ясно, что это отсылка к сегодняшней российской оппозиции, такой, какой ее хотело бы видеть кремлевское руководство. При этом становится понятно, что фильм не только о Первой мировой войне, хотя значительная часть посвящена именно ей.

Проводится очевидная аналогия с сегодняшним днем и с нынешней войной России. Кончаловский, возможно, и подстраивался под власть, но одновременно, как говорится, держал фигу в кармане. Фильм вышел в эфир на канале «Россия-1», и мысль там одна — это про сегодняшние дни. Параллели с распадом Российской империи вытекают из этого фильма сами собой.

Недавнее заявление генерал-полковника Ивашова о том, что Россия потерпела стратегическое поражение, а также его предупреждения перед началом войны, что не стоит ее начинать, что это будет ошибкой и катастрофой, — сегодня полностью подтвердились.

Для меня эти три человека — маркеры. Они сигнализируют о том, что Россия действительно близка к ситуации, аналогичной распаду Советского Союза в 1991 году и Российской империи в начале прошлого столетия.

И это произошло не просто так. Это результат твердости украинского руководства, твердости украинского народа и его стремления защитить свою свободу и независимость. Следующий 2026 год может оказаться абсолютно неожиданным.

— На свободу вышел ряд политзаключенных, в том числе лидеры протестов 2020 года. Что это говорит о состоянии режима Лукашенко? Меняет ли выход политзаключенных ситуацию в Беларуси?

— Я считаю, что освобождение сотен белорусских политзаключенных, пусть и в условиях, когда они не могут оставаться в Беларуси, можно считать успехом белорусской демократической оппозиции. Особенно той ее части, которая последовательно выступала за санкции против режима Лукашенко. Это прямое свидетельство того, что санкции работают.

Мы слышали призывы к Западу, а также к самим белорусским оппозиционерам с требованием добиваться прекращения санкций, их снятия. Это был абсурд. Очевидно, что санкции приводят к переговорам, а затем — к началу процесса освобождения. США сняли санкции с «Беларуськалия» и «Белавиа», однако без аналогичных шагов со стороны европейских стран эти решения не приносят режиму существенного облегчения. Вместе с тем нам удалось добиться освобождения большинства наиболее известных белорусских оппозиционеров и тех, кого считали лидерами.

Здесь хочу сказать, что на этих лидеров сегодня ложится и большая ответственность, и большие надежды. Люди, которые сказали свое слово и поставили на кон свою свободу и жизнь в 2020 году, теперь должны взять на себя еще большую ответственность — за белорусов внутри страны и за рубежом, и за судьбу страны в целом. Я ожидаю от этих людей, в том числе от лидеров «Европейской Беларуси» и других известных фигур, конкретных действий, которые могли бы переломить ситуацию в Беларуси. Мы не объект — мы субъекты, и наши лидеры тоже субъекты. И мы все ожидаем от них очень многого.

В целом я оцениваю происходящее позитивно и считаю, что наша цель — через санкции и их частичную отмену добиться прекращения всех репрессий в Республике Беларусь, добиться того, чтобы белорусы могли по своему желанию оставаться в стране и чтобы начались изменения к лучшему. Это возможно, потому что Лукашенко понял: война заканчивается, и отнюдь победой России, ему все равно придется договариваться с Западом и менять многое внутри страны. Поэтому 2026 год может стать годом значительных перемен и в Беларуси.

— Кого бы вы назвали главным героем уходящего года?

— Главные герои этого года — это весь украинский народ и наши белорусские политзаключенные. Те политзаключенные, которые уже на свободе, и те тысячи, освобождения которых мы с нетерпением ждем.

