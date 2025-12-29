Как изменилось лицо Зеленского после слов Трампа о Путине

Как изменилось лицо Зеленского после слов Трампа о Путине8
29.12.2025
Красноречивая реакция.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал с заметной иронией на слова американского лидера Дональда Трампа о том, каким, по мнению России, должно быть будущее Украины. Эпизод произошёл во время пресс-конференции после переговоров двух глав государств во Флориде.
«Путин хочет видеть Украину успешной», — заявил глава Белого дома.
Во время выступления Трампа Зеленский внимательно слушал, периодически кивая, однако в момент, когда прозвучала эта фраза, его реакция оказалась особенно показательной. Украинский президент на мгновение приподнял брови, после чего на его лице появилась ироническая улыбка, которую наблюдатели расценили как молчаливый комментарий к услышанному.
Эта мимика выглядела куда красноречивее слов и ясно дала понять отношение Зеленского к подобной трактовке позиции Москвы.