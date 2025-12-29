Как изменилось лицо Зеленского после слов Трампа о Путине 8 29.12.2025, 9:17

10,266

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Красноречивая реакция.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал с заметной иронией на слова американского лидера Дональда Трампа о том, каким, по мнению России, должно быть будущее Украины. Эпизод произошёл во время пресс-конференции после переговоров двух глав государств во Флориде.

«Путин хочет видеть Украину успешной», — заявил глава Белого дома.

Во время выступления Трампа Зеленский внимательно слушал, периодически кивая, однако в момент, когда прозвучала эта фраза, его реакция оказалась особенно показательной. Украинский президент на мгновение приподнял брови, после чего на его лице появилась ироническая улыбка, которую наблюдатели расценили как молчаливый комментарий к услышанному.

Эта мимика выглядела куда красноречивее слов и ясно дала понять отношение Зеленского к подобной трактовке позиции Москвы.

