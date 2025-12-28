закрыть
28 декабря 2025
Андрей Войнич: Белорусы — это настоящие герои

  28.12.2025
Андрей Войнич: Белорусы — это настоящие герои
Андрей Войнич
Фото: «Радыё Свабода»

Недалек час, когда мы будем наблюдать падения заскорузлых режимов.

Каким был 2025 год? На что надеяться в 2026-м? Кто главные герои уходящего года?

Об этом сайт Charter97.org спросил экс-политзаключенного, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича:

— В уходящем году практика показала, что санкции против белорусской экономики работают вполне успешно. С помощью санкций и последующих переговоров с режимом можно вполне влиять на репрессивный аппарат. Однако Лукашенко выпускает меньше, чем сажает, заложников он набирает вполне активно.

Но сама практика показывает, что если этот процесс наладить более грамотно и бескомпромиссно, то репрессии в Беларуси прекратить можно.

Из событий мирового уровня — в этом году как доминошки начали падать режимы друзей нашего вождя. Это Асад в Сирии, это стульчик, который шатается под Мадуро.

И во всем мире пошли изменения в лучшую сторону в этом отношении. Я думаю, что недалек тот час, когда мы будем наблюдать падения более крупных и более заскорузлых режимов.

— C какими надеждами вы входите в наступающий Новый год?

— Вхожу в наступающий год с надеждой на то, что в нашей замечательной Беларуси закончится этот абсурд, который происходит последние 30 лет. Наверное, это самая главная моя надежда.

— Кто для вас главные герои уходящего года?

— Главным героем уходящего года, если персонализировано, я назвал бы все-таки Николая Статкевича. Это белорус с большим буквы, который показал свой характер, сломал систему, чем в очередной раз доказал, что белорусы очень сильный народ. Если не персонализировано, то это, наверное, все белорусы, весь белорусский народ, который ломают-ломают, но сломать не могут и никогда не сломают.

Только белорусы в самой критической ситуации могут так поддерживать других. И эта поддержка не прекращается. И это люди, которые будут бороться просто до последнего.

Белорусы, на мой взгляд, это настоящие герои. Я очень горжусь тем, что я белорус и горжусь каждым представителем нашего народа.

