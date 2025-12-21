закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 19:06
«Ситуация для режима Лукашенко — катастрофическая»

Санкции сработали.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева. Главная тема разговора — выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко в обмен на снятие санкций США с «Беларуськалия». Почему белорусский диктатор пошел на этот шаг? Наталья Радина считает, что режиму срочно понадобились деньги:

— Ситуация для режима Лукашенко — катастрофическая. Западные санкции, которые были введены в отношении режима в 2020 году, а потом были усилены в 2022 году с началом широкомасштабной войны России против Украины и использованием территории Беларуси для нападения, очень больно ударили по экономике.

Ситуация для режима сложнейшая. Сегодня, несмотря на то, что интенсифицировалась торговля с Россией, это никоим образом не смогло заместить объем торговли, который у Беларуси был с Украиной, с Европейским союзом. Поэтому для Лукашенко сегодня чрезвычайно важно, чтобы с него стали снимать санкции.

Я уверена, что на администрацию Трампа вышли лукашенковские чиновники. Предполагаю, что это, вероятно, были глава представительства Беларуси в ООН Валентин Рыбаков и его супруга, ныне вице-премьер, в прошлом замглавы администрации Лукашенко Наталья Петкевич. Это люди, которые давно от имени Лукашенко вели переговоры с Западом, и в прежние годы добивались снятия санкций против режима в обмен на освобождение заключенных.

Думаю, что именно они после прихода Трампа вышли на его администрацию и предложили такой вариант: США начинают снимать с режима санкции, а Лукашенко — освобождать политических заключенных. Вот и началась эта торговля.

