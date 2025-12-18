Наталья Радина: Насколько отличаются интервью Беляцкого, лидеров «Европейской Беларуси» от Бабарико и Колесниковой 2 18.12.2025, 12:23

3,212

Наталья Радина

Поразительный контраст.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева. Главная тема разговора — выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко в обмен на снятие санкций США с «Беларуськалия». Почему белорусский диктатор пошел на этот шаг? Наталья Радина считает, что режиму срочно понадобились деньги:

— Ситуация для режима Лукашенко — катастрофическая. Западные санкции, которые были введены в отношении режима в 2020 году, а потом были усилены в 2022 году с началом широкомасштабной войны России против Украины и использованием территории Беларуси для нападения, очень больно ударили по экономике.

Ситуация для режима сложнейшая. Сегодня, несмотря на то, что интенсифицировалась торговля с Россией, это никоим образом не смогло заместить объем торговли, который у Беларуси был с Украиной, с Европейским союзом. Поэтому для Лукашенко сегодня чрезвычайно важно, чтобы с него стали снимать санкции.

Я уверена, что на администрацию Трампа вышли лукашенковские чиновники. Предполагаю, что это, вероятно, были глава представительства Беларуси в ООН Валентин Рыбаков и его супруга, ныне вице-премьер, в прошлом замглавы администрации Лукашенко Наталья Петкевич. Это люди, которые давно от имени Лукашенко вели переговоры с Западом, и в прежние годы добивались снятия санкций против режима в обмен на освобождение заключенных.

Думаю, что именно они после прихода Трампа вышли на его администрацию и предложили такой вариант: США начинают снимать с режима санкции, а Лукашенко — освобождать политических заключенных. Вот и началась эта торговля.

Евгений Киселев спросил о дальнейших планах политзаключенных и пресс-конференции, которая прошла 14 декабря. Наталья Радина обратила внимание на негативную реакцию белорусов на некоторые из заявлений ее участников:

— Во-первых, люди, конечно, прошли через ад. Нужно понимать, что пять лет в лукашенковской тюрьме — это очень серьезное испытание для человека. И, конечно, в первую очередь всем освобожденным политзаключенным необходимо сегодня восстановить свое здоровье. Нужно понимать, что люди в шоке, их депортировали не в безопасную Литву, а в страну, где идет война — Украину. Многие были выброшены из страны без документов.

Была проведена первая пресс-конференция четырех политических заключенных. Это кандидат в президенты Виктор Бабарико, руководитель его штаба Мария Колесникова, правозащитник Владимир Лабкович и филолог Александр Федута. Эта пресс-конференция прошла в одной из больниц города Чернигова.

Многих удивили на этой пресс-конференции выступления Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. Я видела массу возмущений в социальных сетях, почему они однозначно не поддержали Украину в этой войне и не осудили преступный режим Путина. Также Виктор Бабарико дал интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину, где три минуты не мог ответить на вопрос, чей Крым.

Хочу подчеркнуть, что по этим двум людям нельзя судить о всей белорусской оппозиции. Потому что ни Виктор Бабарико, ни Мария Колесникова в реальности лидерами белорусской оппозиции никогда не являлись. Они появились на политическом небосклоне Беларуси буквально в мае 2020 года. Уже в июне Виктор Бабарико был арестован, а Мария Колесникова — в сентябре 2020 года.

Знаете, как журналист со стажем работы с 1997 года, могу сказать, что наблюдала переход в оппозицию ряда чиновников высшего ранга. В оппозицию переходили и премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь, и глава Нацбанка Станислав Богданкевич, и министр обороны Павел Козловский, и замминистра иностранных дел Андрей Санников, и министр внутренних дел Юрий Захаренко, и вице-премьер Беларуси Виктор Гончар, и вице-спикер Верховного Совета Геннадий Карпенко, чрезвычайный и полномочный посол Михаил Маринич.

Что делали эти люди, когда переходили в оппозицию к Лукашенко? Они тут же связывались с другими оппозиционными структурами. Они участвовали в протестных акциях. Они координировались с другими политическими группами, учились, например, проведению массовых акций протеста у тех оппозиционеров, которые до этого уже их проводили в стране, пытались действовать сообща в демократическом движении. Виктор Бабарико и Мария Колесникова этого не сделали.

Мы разговаривали по «Сигналу». Я была в Варшаве, он в Минске. Я поняла, что этот человек совершенно не готов идти на какую-то кооперацию с оппозиционными силами страны. Он сразу же категорически отказался заявлять, что единственными национальными символами Беларуси являются бело-красно-белый флаг, герб «Погоня», а единственным государственным языком в стране должен стать белорусский язык.

Бабарико сказал, что «это вопрос неоднозначный», «я не хочу разделения общества», «я этого говорить не буду». Потом он отказался выразить солидарность с политзаключенными, которые к тому времени уже находились в белорусских тюрьмах. Я конкретно его просила выразить солидарность с Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским, уже арестованными в Беларуси. Он сказал, «я не буду поддерживать этих людей, пусть они поддерживают меня».

В своих многочисленных интервью он постоянно говорил о том, что у нас «должны быть добрососедские отношения с Россией», что у нас «есть «союзное государство» с этой страной». Собственно, чего можно было ожидать от человека, который на протяжении 20 лет работал в «Белгазпромбанке», то есть в белорусской дочке российского «Газпромбанка». После пяти лет, которые он провел в тюрьме, трансформации не произошло.

Мария Колесникова — также не лидер белорусской оппозиции. Она не знает истории белорусского сопротивления, не думаю, что знает историю Беларуси. Мария — мужественная женщина, прошла через тюрьму, но она музыкант. Посмотрите видео про «ДНК любви и свободы», которую она «распространяла» через то, что шила форму белорусским силовиками и российским военным.

Пока я вижу политического неофита, а не лидера. Время покажет. Кстати, Мария мало рассказывает о тюрьме. Многие женщины-политзаключенные говорят о тяжелейших условиях, в которых они сидели. Судя по рассказам Марии, у нее условия несколько отличались. Однако она провела пять лет в тюрьме, также перенесла операцию в заключении, что очень страшно. Но пока говорить о Марии Колесниковой как о политике — я не могу. Ни она, ни Виктор Бабарико не могут сегодня стать лидерами и отстаивать национальные интересы страны в сложнейшее время.

Евгений Киселев задал вопрос о Светлане Тихановской и ее отношении к войне в Украине. Главный редактор сайта Charter97.org вспомнила, что у экс-кандидата в президенты также были проблемы с четкой позицией в этом вопросе:

— Светлана Тихановская два года не могла сформулировать, на чьей она стороне. «Чей Крым?» — на этот вопрос она также долгое время не могла ответить. А сколько она обращалась к Путину, называя его «мудрым» и призывала обратить его внимание на ситуацию в Беларуси. «Мудрая Москва», «мудрый Путин». Посмотрите видео, все это было.

Революция 2020 года была по-настоящему народной. Люди вышли и показали себя европейской нацией, белорусы заявили, что хотят свободы и демократии, независимости для своей страны. В связи с тем, что настоящие лидеры революции, которые ее готовили, были в тюрьмах, на волне оказались такие люди, как Бабарико, Тихановская, которые не в состоянии сказать, чей Крым.

Евгений Киселев спросил, может ли неоднозначная позиция Бабарико и Тихановской быть связана с тем, что они находятся под чьим-то контролем. Наталья Радина привела несколько фактов:

— В августе 2025 года мы видели фильм, в котором было показано, как Светлана Тихановская берет у генерал-майора КГБ Павлюченко 15 тысяч евро. Затем она это подтвердила. Это ли не подтверждение того, что она была подконтрольна спецслужбам, когда КГБ вывозил ее в Литву, а она записывала несколько видео — сначала из Беларуси, а затем из Литвы — где призывала протестующих расходиться по домам. Затем ее окружение пыталось создать видимость, что Светлана Тихановская — избранный президент и лидер оппозиции. Но стратегия, которую они объявили, проведение акций по воскресеньям, была направлена на слив протестного потенциала.

Что касается Виктора Бабарико, звучат предположения, что у него сын в заложниках. Однако как ответ на вопрос о Крыме повлияет на его сына, который находится в белорусской тюрьме, а Лукашенко безразличен ответ на этот вопрос, я не знаю. Возможно, это какие-то «приветы» его друзьям в Москве. Возможно, он хотел бы вернуться в Россию, возможно, у него там находятся какие-то капиталы.

К счастью, время этих людей проходит. Глаза белорусов уже открылись и они прекрасно понимают, кто чего стоит.

Наталья Радина рассказала, что у белорусской оппозиции есть реальные лидеры:

— Вышел Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий. Он дал большое количество интервью. Посмотрите их. Все понятно, человек сразу высказался: мы на стороне Украины, Беларусь заинтересована в том, чтобы украинцы победили, это единственный шанс для белорусов вернуть свободу и демократию.

То же самое заявляли лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь», которые вышли на свободу в сентябре этого года. Все четко и ясно, хотя они провели в тюрьмах те же пять лет. Однако всем понятно, кто враг, а кто союзник. Потому что эти люди представляют реальную белорусскую оппозицию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com