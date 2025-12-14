закрыть
Вывезенные в Украину политзаключенные провели пресс-конференцию

24
  • 14.12.2025, 17:33
  • 12,524
Вывезенные в Украину политзаключенные провели пресс-конференцию

Главные цитаты.

13 декабря после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником США по делам Беларуси Джоном Коулом в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в основном в Украину.

14 декабря политзаключенные провели пресс-конференцию в Чернигове. В ней приняли участие экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, глава его штаба Мария Колесникова, правозащитник Владимир Лабкович и политолог Александр Федута.

Организаторы пресс-конференции запретили публикацию фото, видео и цитат присутствующих до ее окончания и в течение часа после. Украинская сторона опасалась, что здание, где прошел разговор, может атаковать Россия. Сайт Charter97.org публикует самые важные цитаты с пресс-конференции.

«Я говорю спасибо Александру Григорьевичу за то, что он дал возможность освобождения. Я буду ждать, что этот процесс продлится»,— сказала Колесникова в начале разговора. Также она поблагодарила президента Украины Зеленского за то, что тот принял белорусских политзаключенных, а также свою семью и президента США Трампа.

Затем ей задали вопрос о войне в Украине. Она отказалась отвечать и сказала: «Может ли кто-то другой на него ответить?»

Виктор Бабарико заявил, что у него недостаточно информации для того, чтобы что-то комментировать:

— Война — это всегда плохо, она причина страданий для всех стран и людей, что вовлечены. Комментировать какие-то вещи, о которых ты ничего не знаешь, знаем односторонне, нельзя. Все что мы знаем, мы знаем из белорусского телевидения. Комментировать нечего — мы ничего не знаем о войне.

Владимир Лабкович рассказал, что политзаключенных вывезли в Украину без паспортов. Им дали лишь справку об освобождении. Правозащитник поблагодарил Украину за то, что она приняла политзаключенных.

Также экс-банкир прокомментировал информацию о том, что его избили в колонии в 2023 году:

— Я буду говорить только о себе, сухую правду. В 2023 году у меня стали случаться неконтролируемые потери сознания. В рамках такой потери я очнулся с поломанными ребрами, 23 рассечениями, поврежденным легким. Все это в момент потери сознания. Говорить, что меня били, я не могу. Я благодарен медикам, которые оказали профессиональную помощь, откачали жидкость из легкого, меня перевели в республиканскую больницу. Больше у меня потерь сознания не было.

Ключевым вопросом пресс-конференции, как отмечают журналисты, было отношение освобожденных к войне России против Украины. Его повторили в разных вариациях пять раз.

Участники пресс-конференции, однако, уходили от конкретных ответов.

Мария Колесникова отказалась отвечать на вопрос о белорусских добровольцах. Виктор Бабарико заявил, что «каждый сам принимает решение», но лично он «выступает против войны».

Бабарико рассказал, что его сын Эдуард продолжает находиться в колонии в Орше.

При этом он отметил, что нельзя забывать и о других людях, которые остаются в местах лишения свободы. «Я не успокоюсь, пока там не прекратит находиться не только мой сын, но и тысячи людей», — сказал экс-кандидат в президенты.

Бабарико заявил, что не жалеет об участии в «выборах»:

— Решение было правильным в момент его принятия. Я не жалею. Мы не проиграли — мы выиграли. Мы не получили приза, но оказались сильнее.

Колесникова рассказала о вопросе, который ей задавали все пять лет заключения:

— Этот сложный выбор я сделала очень легко, потому что я была и остаюсь уверена, что я поддержала правильную идею, я поддержала свои ценности, которые выражает Виктор Дмитриевич и его сын Эдуард. Я не одна, нас таких много.

Журналисты спросили политзаключенных о ближайших планах.

Колесникова назвала в числе приоритетных занятий на ближайшее время «музыку, искусство, театр, путешествия», Федута – неполитические рукописи, а Бабарико – способствование самореализации людей. Лабкович отметил, что хочет продолжить занятие правозащитой.

