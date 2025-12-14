закрыть
«Они проявили невероятную храбрость»

6
  • 14.12.2025, 9:36
  • 4,694
Европейские политики отреагировали на освобождение белорусских политзаключенных.

13 декабря после встречи Александра Лукашенко со спецпосланником США по делам Беларуси Джоном Коулом в Беларуси освободили 123 политических заключенных. Всех их вывезли за границу, в основном в Украину.

Сайт Charter97.org собрал реакцию европейских политиков на освобождение белорусских политзаключенных.

Гитанас Науседа, президент Литвы, куда вывезли 9 из освобожденных политзаключенных, написал на своей странице в социальной сети Х:

«Я приветствую освобождение 123 политических заключенных в Беларуси. Среди них — смелые борцы за демократию: Мария Колесникова и Алесь Беляцкий. Они проявили невероятную храбрость. Желаю им сил для воссоединения со своими семьями. Литва поддерживает их и всех, кто борется за свободу»

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС приветствует освобождение 123 политзаключенных в Беларуси, но продолжит добиваться освобождения всех политических узников, включая Анджея Почобута.

«Я приветствую освобождение ряда политических заключенных в Беларуси, в том числе лауреатов премии Сахарова Марии Колесниковой и Алеся Беляцкого, который также является лауреатом Нобелевской премии мира.

Они столько всего пережили. Желаю им сил и возможности воссоединиться со своими семьями и близкими.

Европарламент продолжит добиваться освобождения всех политических заключенных в Беларуси, включая журналиста Анджея Почобута, которого мы наградим премией Сахарова в Страсбурге во вторник.

Тем, кто до сих пор находится за решеткой: мы вас не забудем. Беларусь будет свободна», — написала Роберта Метсола в Х.

«Я приветствую сегодняшнее освобождение политических заключенных в Беларуси, в том числе Алеся Беляцкого, Марии Колесниковой и граждан ЕС.

Это событие должно укрепить нашу решимость. Решимость продолжать борьбу за всех оставшихся заключенных в Беларуси, потому что у них хватило смелости сказать правду властям. Борьба за права человека и справедливость в Беларуси должна продолжаться. До тех пор, пока не будут удовлетворены демократические чаяния белорусского народа», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, написал в Х:

«Я приветствую освобождение Алеся Беляцкого и Марии Колесниковой из-под стражи в Беларуси. Оба являются решительными сторонниками прав человека и демократии в своей стране. Совет Европы будет продолжать работать с демократическими силами Беларуси».

Теодорос Русопулос, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, написал в Х:

«Очень рад узнать, что лауреаты Премии Вацлава Гавела Мария Колесникова и Алесь Беляцкий только что были освобождены из тюрьмы вместе со 121 другими политическими заключенными! Это действительно великолепная новость в конце года, полного вызовов и проблем!».

«Все политзаключенные в Беларуси должны быть освобождены!» — призвал польский депутат Европарламента Михал Щерба.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила вклад Соединенных Штатов в дело освобождения политзаключенных из Беларуси.

Глава дипломатии Евросоюза приветствовала тот факт, что на свободу вышли одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, адвокат Максим Знак и еще 120 политзаключенных. «Разделяю радость их семей и друзей. Заслуга в этом принадлежит Соединенным Штатам, - написала она. - Теперь необходимо освободить всех, кто по-прежнему несправедливо содержится под стражей», - добавила Каллас.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также был обрадован новости об освобождении белорусских заключенных. «Эта новость из Беларуси наполняет меня радостью: освобождение Марии Колесниковой, Алеся Беляцкого и других политических заключенных давно назрело и является успехом мужественного гражданского общества, борющегося за свободу и гражданские права. Мы на их стороне», - написал он в Х.

«Я очень рад освобождению Марии Колесниковой, Виктора Бабарико, Алеся Беляцкого, Максима Знака и более 100 других заключенных в Беларуси. Я благодарю правительство США за его усилия», - написал в Х министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Как и Каллас, он написал, что целью германского правительства «остается освобождение всех, кто по-прежнему находится в заключении по политическим мотивам».

Норвежский Нобелевский комитет выразил «глубокое облегчение и искреннюю радость» по поводу освобождения лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого из тюрьмы в Беларуси.

«Его освобождение - это очень желанный и долгожданный момент... Норвежский Нобелевский комитет призывает власти Беларуси освободить всех политических заключенных и гарантировать Алесю Беляцкому и другим правозащитникам возможность свободно жить и работать, не боясь нового преследования».

Напомним, что вчера Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

